DFB-Pokal: Auslosung heute im Free-TV und Stream live miterleben Sport

64 Mannschaften treten im DFB-Pokal gegeneinander an. Aber wer spielt gegen wen? Die Auslosung können Sie live im TV und Stream sehen.

Die DFB-Pokal-Auslosung für die erste Runde findet heute statt. Sie können alles live im Free-TV und Stream verfolgen. Hier die Infos zur Übertragung.

Im DFB-Pokal schaffte Eintracht Frankfurt in diesem Jahr die Überraschung: Mit Trainer Niko Kovač besiegte die Mannschaft den großen Favoriten FC Bayern im Finale und holte sich den Titel. Nach dem DFB-Pokal ist vor dem DFB-Pokal: Schon an diesem Freitag, 8. Juni 2018, findet die Auslosung für die erste Runde statt - was sich im Free-TV und im Live-Stream sehen lässt.

DFB-Pokal: Auslosung wird heute im Free-TV und als Stream live übertragen

Künftig werden die nächsten Duelle immer sonntags nach den jeweiligen Pokalrunden im Deutschen Fußballmuseum ausgelost. Für die erste Runde findet die Auslosung hingegen nach dem Testspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Saudi-Arabien am Freitag statt, das gleichzeitig die Generalprobe für die Fußball-WM 2018 in Russland ist (Neuigkeiten zur WM lesen Sie hier).

Nach dem Spiel beginnt in der ARD ab 22.15 Uhr der Sportschau Club, bei dem die 32 Spiele ausgelost werden. DFB-Präsident Reinhard Grindel wird dabei der Ziehungsleiter sein. Die Moderation übernimmt Julia Scharf.

In den beiden Töpfen befinden sich Lose mit allen Teams der ersten und zweiten Liga sowie mit den vier bestplatzierten Mannschaften der 3. Liga. Dazu kommen 24 Vereine aus dem Amateur-Fußball, die sich über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifiziert haben. Insgesamt treten damit 64 Mannschaften an.

TV und Stream: DFB-Pokal-Auslosung live verfolgen

Die DFB-Pokal-Auslosung lässt sich am Freitag ab 22.15 Uhr im Free-TV in der ARD sehen. Der Sender bietet auch einen Live-Stream an, der sich hier über diese Seite aufrufen lässt.

Bis es dann zu den 32 Duellen kommt, vergehen noch über zwei Monate: Die erste Runde läuft vom 17. bis zum 20. August. Hier alle Termine:

1. Runde: 17. bis 20. August

2. Runde: 30. und 31. Oktober

Achtelfinale: 5. und 6. Februar

Viertelfinale: 2. und 3. April

Halbfinale: 23. und 24. April

Finale: 25. Mai

Die Übertragung des DFB-Pokals übernehmen die ARD und der Pay-TV-Sender Sky im TV und Live-Stream. (AZ)

