DFB-Pokal: Der FC Bayern spielt gegen den VfL Bochum

Ende Oktober findet die 2. Runde des DFB-Pokals statt. Titelverteidiger Bayern spielt gegen Bochum, FCA-Bezwinger Verl bekommt einen Zweitligisten.

Für den FC Augsburg war bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals Schluss: Mit 1:2 verlor die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt gegen den Regionallisten SC Verl. Für den erfolgreichen Rest des Teilnehmernfelds steht am 29. und 30. Oktober die nächste Runde des Wettbewerbs an. Verl zum Beispiel tritt gegen den Zweitligisten Holstein Kiel an.

Auslosung: Das sind die Partien im DFB-Pokal, 2. Runde

Das Achtelfinale findet am 4. und 5. Februar 2020 statt, das Viertelfinale am 3. und 4. März, das Halbfinale am 21. und 22. April. Das Endspiel in Berlin steigt schließlich am Samstag, 23. Mai 2020. Die Auslosung im Deutschen Fußball Museum in Dortmund ergab, dass Titelverteidiger FC Bayern München in der 2. Runde des Wettbewerbs gegen den Zweitligisten VfL Bochum ran muss.

Spannende Partien sind darüber hinaus das Duell der Zweitliga-Spitzenteams HSV und VfB Stuttgart, das Borussen-Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach und die Begegnung zwischen St. Pauli und Eintracht Frankfurt. Vorjahresfinalist RB Leipzig hat ebenfalls einen Gegner aus der ersten Liga zugelost bekommen: Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann muss beim Europa-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg antreten.

Wann genau welches Spiel stattfindet, wird noch im Detail terminiert. Der Großteil der Spiele wird dabei live bei Sky übertragen. Neu ist, dass Sport1 eine Partie live übertragen darf. Die ARD überträgt in den ersten beiden Runde jeweils eine Partie live, ab der dem Achtelfinale zwei. (eisl)

Die Übersicht: Die 2. Runde des DFB-Pokals 2019/20

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

SC Verl - Holstein Kiel

SV Darmstadt - Karlsruher SC

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

MSV Duisburg - TSG Hoffenheim

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

SC Freiburg - Union Berlin

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

VfL Bochum - FC Bayern München

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC Berlin - Dynamo Dresden

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

Hamburger SV - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

