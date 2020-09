vor 47 Min.

DFB-Pokal: FC Carl Zeiss Jena vs. Werder Bremen heute am 12.9.20 live im TV und Stream - Free-TV bei der Übertragung?

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der FC Carl Zeiss Jena heute am 12. September 2020 auf Werder Bremen. Alle Infos zur Übertragung im Live-TV und Stream finden Sie hier.

FC Carl Zeiss Jena - Werder Bremen heute live im TV und Stream: Die Begegnung findet im Rahmen des DFB-Pokals am 12.9.20 statt. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream haben wir hier für Sie. Gibt es die DFB-Pokal-Partie im Free-TV zu sehen? Die Antwort gibt es hier.

Von Christian Gerngras

Wenn im Rahmen des DFB-Pokals zwischen dem 11. und 14. September insgesamt 64 deutsche Mannschaften in 32 Spielen aufeinander treffen, sind die Klassenunterschiede teilweise enorm. So auch in der Partie zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Werder Bremen. Während Jena in der Regionalliga Nordost spielt, haben die Bremer in der vergangenen Saison gerade so den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft.

Läuft das Spiel FC Carl Zeiss Jena - Werder Bremen heute live im Free-TV oder nur im Live-Stream bei DAZN oder Sky? Alle Antworten haben wir hier für Sie.

FC Jena vs. Werder Bremen: Wo gibt es das Spiel heute live im TV, Fernsehen und Stream sehen?

Wann findet das Spiel zwischen dem FC Jena und Werder Bremen statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: FC Carl Zeiss Jena - Werder Bremen

- Wettbewerb : DFB-Pokal, 1. Hauptrunde

: DFB-Pokal, 1. Hauptrunde Wann: Samstag, 12.09.2020, um 20.45 Uhr

Samstag, 12.09.2020, um 20.45 Uhr Wo : Ernst-Abbe-Sportfeld , Jena

: , Jena Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Stream: Sky Go

DFB-Pokal: Wo läuft das Spiel Jena - Bremen heute im Fernsehen? Ist es auch im Gratis-TV oder kostenlosen Stream zu sehen?

Einzelne Spiele des DFB-Pokals werden im Free-TV und Gratis-Stream übertragen - die Partie zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Werder Bremen gehört jedoch nicht dazu. Viele kleinere Vereine haben sich beim DFB-Pokal dazu entschieden das Heimrecht an die größeren Kontrahenten abzugeben, um beispielsweise Kosten zu sparen. Jena besteht jedoch darauf zu Hause zu spielen, weshalb die Partie in der Universitätsstadt in Thüringen stattfinden wird.

In der ersten Runde werden nur das ursprünglich als Eröffnungsspiel geplante Match zwischen Bayern und Düren sowie die Begegnung zwischen dem BVB und Duisburg im Free-TV zu sehen sein. Je näher das DFB-Pokal-Finale rückt, desto mehr Partien werden frei empfangbar im Fernsehen übertragen. Die Rechte teilten sich bisher die ARD und Sky - seit der Spielzeit 2019/20 sind auch die Axel Springer SE und Sport1 vertreten.

Alle 63 Spiele des DFB-Pokal-Turniers gibt es live im Pay-TV bei Sky zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es auch die Möglichkeit die Partien im Stream über Sky Go anzusehen. Die Streaming-Plattform DAZN bietet keine Übertragung des DFB-Pokals an.

