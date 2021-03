16:10 Uhr

DFB-Pokal Finale 2021: Termine und Übertragung live im Free-TV und Live-Stream

Das Finale des DFB-Pokals 2021 ist für Mai in Berlin angesetzt. Wird das Endspiel zeitgleich mit dem ESC-Finale an einem Samstag ausgestrahlt? Alle aktuellen Infos zur Terminüberschneidung, zu dem konkreten Termin, der Uhrzeit und der Übertragung live im TV und Stream finden Sie hier.

Das Finale des 78. DFB-Pokal-Wettbewerbs 2021 findet dieses Jahr nicht wie gewohnt an einem Samstag, sondern am Donnerstag, dem 13. Mai, in Berlin statt. Die ungewöhnliche Terminierung ist auf eine Terminüberschneidung mit dem Eurovision Song Contest (ESC) zurückzuführen. In der Regel findet das Finale rund eineinhalb Wochen später an einem Samstag statt. Da in der Saison 2020/21 das Pokalfinalspiel und der Eurovision Song Contest auf einen Termin gefallen wären, wurde das Finale auf Donnerstag, den 13. Mai, vorverlegt. Beide Großevents werden vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD übertragen, der bereits in den Jahren zuvor darauf achtete, dass beide Veranstaltungen zu unterschiedlichen Zeiten ausgestrahlt wurden.

Finalspiel DFB-Pokal 2021: Termin, Datum und Uhrzeit

Was : DFB-Pokal Finalspiel

: DFB-Pokal Finalspiel Wo : Berlin , Olympiastadion

: , Olympiastadion Wann : Donnerstag, 13. Mai 2021

: Donnerstag, 13. Mai 2021 Uhrzeit : tba

: tba Übertragung: ARD oder Sport1 (Free-TV), Sky

Da das Pokalfinalspiel nicht an einem Samstag, sondern an einem Donnerstag ( Christi Himmelfahrt) ausgetragen wird und zudem deutlich früher als üblich, sind Auswirkungen auf den 33. Spieltag der Bundesliga denkbar. Die Mannschaften des Finalspiels könnten ggf. nicht zwei Tage später in der Bundesliga im Einsatz sein. Die Bundesliga startet am 18. September in die neue Saison, das Wochenende davor eröffnet die erste Runde des DFB-Pokals.

DFB-Pokal: Live im Free-TV und Live-Stream? ARD, Sport1 oder Sky?

Das Endspiel des DFB-Pokals in Berlin wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD bzw. von Sport1 live im kostenlosen Fernsehen übertragen. Welcher der beiden Anbieter überträgt, ist derzeit noch nicht klar, wir aktualisieren an dieser Stelle. Auch die Halbfinalspiele und ausgewählte Spiele des Achtel- und Viertelfinales sowie der ersten beiden Runden waren im Ersten im Free-TV zu sehen. Sport1 hatte zudem einzelne Spiele live übertragen.

Sky hält die Übertragungsrechte für alle Spiele des DFB-Pokals, der Pay-TV-Sender aus München überträgt folglich auch das Finale aus dem Berliner Olympiastadion. Die genauen Uhrzeiten werden noch festgelegt. Der Pay-TV-Sender Sky übertrug alle Partien des DFB-Pokals über den Live-Stream Sky Go. ARD und Sport1 sendeten ebenfalls per Stream – und zwar all jene Partien, für die sie die Rechte hielten.

Finale DFB-Pokal: Mannschaften und Sieger

Im Halbfinale des DFB-Pokals treffen Jahn Regensburg/ Werder Bremen auf den RB Leipzig und Borussia Dortmund auf Holstein Kiel.

Viele Fans würden sich über ein spannendes Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen freuen. Titelverteidiger FC Bayern ist in der diesjährigen Saison des DFB-Pokals bereits früh ausgeschieden. Der RB Leipzig startet 20/21 einen neuen Anlauf in Richtung Berliner Olympiastadion und Pokalsieg. Bereits 2018/19 stand Leipzig gegen den FC Bayern München im Olympiastadion Berlin im Finale, verlor jedoch mit 3:0. Zweitligist Holstein Kiel hat mit Borussia Dortmund eine große Aufgabe vor sich, für die Kieler wäre der Einzug ins Finale demzufolge eine echte Sensation.

