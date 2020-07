09:36 Uhr

DFB-Pokal-Finale heute live im Free-TV und im Stream - Übertragung und TV-Sender am 4.7.20

Im DFB-Pokal-Finale heute am 4. Juli 2020 will Bayer 04 Leverkusen den ungeliebten Titel der "Vizekusen" loswerden: Welcher Fernsehsender zeigt das Finalspiel gegen den FC Bayern München live? Gibt es einen Live-Stream online, eine Übertragung im Free-TV oder Pay-TV?

Ohne Zuschauer und später als geplant findet das DFB-Pokal-Finale 2020 am 4. Juli aufgrund der Covid-19-Pandemie statt. Im Berliner Olympiastadion stehen sich der FC Bayern München und Bayer Leverkusen gegenüber - DFB-Pokalsieger aus 2019 trifft auf den Achtelfinal-Ausscheider 2019. Ob und wo Sie das Finale des DFB-Pokals 2019/20 live sehen können, ob im Fernsehen via Free-TV (ZDF oder ARD?), im Pay-TV oder im Live-Stream online, lesen Sie hier.

DFB-Pokal: Finale 2020 live im TV oder im Stream sehen - wann & wo?

Wann? 4. Juli 2020

Anpfiff: 20.00 Uhr

Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

Online im Live-Stream: Sky Go & Sportschau.de

Live-Ticker: DFB-Pokal, das Finale live bei Augsburger Allgemeine im Ticker

Finale des DFB-Pokal live: Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen

Nachdem der FC Bayern München am Mittwoch, dem 10.06.2020, Eintracht Frankfurt mit 2:1 besiegt hat, wartet am 4. Juli Bayer Leverkusen im Finale des DFB-Pokals. Bayer 04 Leverkusen möchte sich mit einem Sieg des Pokalfinales endlich von dem Ruf der "Vizekusen" verabschieden: Seit 1993 hat Leverkusen kein internationales oder nationales Finale mehr für sich entscheiden können. Im Free-TV und im Pay-TV auf Sky können Fußballfans das Finale des DFB-Pokals 2020 live mitverfolgen.

Live-Übertragung des DFB-Pokal-Finales: ARD, ZDF, Sport1 oder Sky?



Die Übertragungsrechte des DFB-Pokals lagen in der Saison 2019/20 nicht wie üblich ausschließlich bei öffentlich-rechtlichen TV-Sendern (ZDF & ARD) und Sky: Sport1 übertrug ebenfalls einige Fußballspiele im Fernsehen und Free-TV. Während auf dem Pay-TV-Sender Sky und auf seinem Live-Stream Sky Go alle Partien des DFB-Pokals inklusive Originalkonferenz zu sehen waren, zeigte die ARD neun Free-TV-Spiele pro Saison.

Der Bezahlsender Sky überträgt das DFB-Pokal-Finale live, auch über die Streaming-Portale SkyGo und SkyTicket lässt sich das Finale des DFB-Pokal-Spiels live verfolgen. Im Free-TV überträgt die ARD am 4. Juli das Pokal-Finale live aus dem Berliner Olympiastadium (Anstoß: 20 Uhr), parallel dazu bietet das Erste in der ARD-Mediathek einen Live-Stream an. (AZ)

