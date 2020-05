vor 22 Min.

DFB-Pokal-Halbfinale 2020: Spielplan, Live-Ticker, Ergebnisse

Den DFB-Pokal im Live-Ticker verfolgen: Bei uns bekommen Sie den Spielstand und alle Ergebnisse. Am Dienstag, 9.6.20, läuft das Halbfinale.

DFB-Pokal: Live-Ticker zum Halbfinale am Dienstag, 9.6.20

Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie kein Spiel des DFB-Pokals mehr. Wir begleiten Sie mit unserem Ticker von den ersten K.O.-Runden über das Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale bis zum Pokal-Finale in Berlin. Der DFB-Pokal 2019/2020 verspricht wieder großartige Duelle, die Sie nicht verpassen werden. Ob Sie Einkaufen sind, beim Kaffeekränzchen mit der Verwandtschaft ob im Urlaub: Mit dem Live-Ticker in unserem Info-Center verpassen Sie nichts mehr.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal-Halbfinale: Spielplan und Spielstand aktuell

Sie wollen den Spielplan und die einzelnen Runden im DFB-Pokal genau im Auge behalten? Dann nutzen Sie unser Info-Center zur DFB-Pokal-Saison 2019/2020. Hier finden Sie direkt nach der Auslosung alle anstehenden Partien, Duelle und den Spielplan bzw. Zeitplan. Sollte der Spielplan geändert werden, wird unser Info-Center natürlich zeitnah aktualisiert, sodass Sie hier immer auf dem aktuellsten Stand sind.

DFB-Pokal 2019/20: Ergebnisse und Resultate aktuell

Sie haben ein Spiel verpasst oder konnten es nicht einmal im Live-Ticker verfolgen? Kein Problem: In unserem DFB-Pokal-"Info-Center" finden Sie zeitnah und aktuell alle Ergebnisse und Resultate zur Saison 2019/20. (AZ)

