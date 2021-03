vor 52 Min.

DFB-Pokal-Halbfinale 2021: Spielplan - Zeitplan und alle Termine

Holstein Kiel tritt im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dortmund an. Am 1. und 2. Mai finden die Partien statt. Alle Termine, den Spielplan, Datum und Uhrzeit finden Sie hier. Im Bild: Torwart Niklas Landin vom THW Kiel.

Die Partien des Halbfinales im DFB-Pokal 2021 stehen fest. Alle Infos zu den Terminen, Partien und dem Spielplan finden Sie hier.

DFB-Pokal-Halbfinale: Wer spielt gegen wen? Die Paarungen im DFB-Pokal Halbfinale sind seit 7. März 2021 ausgelost und stehen fest. Borussia Dortmund trifft zu Hause auf Bayern-Bezwinger Holstein-Kiel, der RB Leipzig tritt gegen Werder Bremen bzw. den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg an.

Leipzigs Gegner steht nicht fest, da das Viertelfinalspiel zwischen Regensburg und Bremen wegen einiger Corona-Fälle in der Regensburger Mannschaft auf den 7. April verschoben werden musste. Die Spiele des Halbfinales im DFB-Pokal werden am 1. und 2. Mai 2021 ausgetragen.

DFB-Pokal Halbfinale: Spielplan, Termine und Paarungen

Am 7. März 21 hat die ehemalige Fußballerin Bärbel Wohlleben – begleitet von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und Moderatorin Julia Scharf – in der ARD Sportschau die Paarungen für das Halbfinale des DFB-Pokals 2021 gezogen. Heimrecht erhält stets die als erstes gezogene Mannschaft. Die noch offene Partie zwischen dem Zweitligisten Jahn Regensburg und Werder Bremen wird am 7. April um 17.30 Uhr nachgeholt. Sport1 überträgt das Viertelfinalspiel live im Free-TV. Das Spiel war wegen eines Corona-Ausbruchs abgesagt worden.

Was : DFB-Pokal Halbfinale

: DFB-Pokal Wann : 1. und 2. Mai 2021

: 1. und 2. Mai 2021 Wo: Dortmund und Bremen / Regensburg

Datum Paarung Ort Uhrzeit 1. Mai 2021 Borussia Dortmund - Holstein Kiel Dortmund 20.30 Uhr 2. Mai 2021 Werder Bremen / Jahn Regensburg - Leipzig Bremen oder Regensburg 20.30 Uhr

DFB-Pokal 2021 - Finale: Termine und Spielplan

Das Finale des DFB-Pokals wird am 13. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Der Titelverteidiger FC Bayern ist bereits ausgeschieden. Der RB Leipzig arbeitet auf einen erneuten Einzug ins Finale hin. Bereits 2018/19 stand Leipzig gegen den FC Bayern München im Olympiastadion Berlin im Finale, verlor jedoch mit 0:3.

