DFB-Pokal-Halbfinale 2021: Übertragung heute am 1.5.21 im Free-TV und Live-Stream

Dortmund vs. Holstein: Das ist die Paarung für das heutige Halbfinale des DFB-Pokals am 1. Mai 2021. Wann die Partien live im Free-TV oder Live-Stream übertragen werden, lesen Sie hier.

Halbfinale beim DFB-Pokal 20/21: Die Partien für das Halbfinale des DFB-Pokals wurden am 7. März im ARD-Studio in Köln ausgelost. Die Paarungen sind wie folgt: Am gestrigen 30. April spielte Leipzig in Bremen gegen Werder - und gewann mit 2:1. Am heutigen 1. Mai tritt Dortmund im Heimstadion gegen Kiel an.

Zu welcher Uhrzeit, an welchem Termin und wo die Halbfinalspiele live im Free-TV, Live-Stream oder kostenpflichtigen Pay-TV zu sehen sein werden, das erfahren Sie hier.

DFB-Pokal Halbfinale 2021: Live im Free-TV oder Stream? ARD oder Sport1

Das Halbfinale im DFB-Pokal ist im Free-TV zu sehen: Die ARD überträgt beide Spiele hier auf dieser Seite gratis im Fernsehen und Live-Stream.

Alle Spiele des DFB-Pokals werden außerdem live vom Münchner Pay-TV-Anbieter Sky übertragen. Auch im Live-Stream sind die Partien des DFB-Pokals über das Skyticket oder ein SkyGo-Abo zu verfolgen. Zusammenfassungen der Spiele sind für Fans jeden Freitag auf Sport1 zu sehen (Freitag, 22.30 Uhr bis 24.00 Uhr oder Sonntag, 13.30 bis 15.00 Uhr).

Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu den Partien des DFB-Pokal Halbfinales auf einen Blick:

Datum Paarung Ort Uhrzeit Übertragung 30. April 2021 Werder Bremen - RB Leipzig Bremen 20.30 Uhr Sky, ARD 1. Mai 2021 Borussia Dortmund - Holstein Kiel Dortmund 20.30 Uhr Sky, ARD

Mehr Infos zu den Partien:

DFB-Pokal 2021 - Halbfinale: Teams live im TV

Im Halbfinale des DFB-Pokals stehen die Mannschaften Borussia Dortmund, Holstein Kiel, RB Leipzig und Werder Bremen. Jedes Spiel des DFB-Pokals 2020/21 wurde bisher live im TV übertragen. Sowohl der öffentlich-rechtliche Sender ARD als auch der Privatsender Sport1 und der Pay-TV-Anbieter Sky besitzen Übertragungsrechte.

Der RB Leipzig ist mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg ins Halbfinale eingezogen, Werder Bremen gewann im Viertelfinale wiederum gegen Jahn Regensburg. Borussia Dortmund schaffte den Einzug ins Halbfinale mit einem Sieg gegen Gladbach und Holstein Kiel hatte im Viertelfinale den Regionalligisten Rot-Weiss Essen in die Schranken gewiesen.

Nun steht der erste Finalist schon fest - Favorit RB Leipzig zwang in der Verlängerung die tapferen Bremer in die Knie. Die Partie endete 2:1.

DFB-Pokal 2021 - Finale: Termine und Spielplan

Das Finale des DFB-Pokals findet am 13. Mai im Berliner Olympiastadion statt. Sicherer Teilnehmer ist seit gestern RB Leipzig. Bereits beim DFB-Pokal 2018/19 stand der Verein gegen den FC Bayern München, welcher in diesem Jahr bereits ausgeschieden ist, im Olympiastadion Berlin im Finale, verlor die Partie jedoch mit einem 0:3.

