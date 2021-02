18:49 Uhr

DFB-Pokal: Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt Kiel

Das Viertelfinale des DFB-Pokals ist ausgelost. Dabei hat Regionallist Rot-Weiss Essen keine unmachbare Aufgabe erhalten: RWE tritt gegen Kiel an.

Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt im Viertelfinale des DFB-Pokals den Zweitligisten Holstein Kiel. Das ergab die Auslosung durch den Segler Boris Herrmann während der "Sportschau" der ARD in Köln.

Die Essener hatten überraschend den Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb geworfen.

In den weiteren Partie spielen: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, Zweitligist SSV Jahn Regensburg gegen Werder Bremen sowie RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg. Die Spiele finden am 2. und 3. März statt. Die Halbfinal-Partien sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das Endspiel steht am 13. Mai in Berlin an. (dpa)

