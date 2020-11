21.11.2020

DFB-Pokal: Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf live im Fernsehen und Stream - Free-TV? Übertragung am 23.12.20

DFB-Pokal 2020/21: Ob die Essener gegen Düsseldorf den nächsten Erfolg feiern können? Hier gibt es die Infos zur Partie am 23.12.2020.

Am 23.12.20 steht in der 2. Runde des DFB-Pokals die Partie Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf an. Alle Infos zur Live-Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream finden Sie hier. Welcher Sender zeigt die Partie?

DFB-Pokal: Kurz vor Weihnachten, nämlich am 23.12.20, finden die Partien der 2. Hauptrunde des Turniers statt. Auch das Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf steht auf dem Programm. Allerdings werden nur zwei der anstehenden Spiele im Pokalturnier im Free-TV zu sehen sein - die Partie zwischen Essen und Düsseldorf gehört nicht dazu.

Alle Infos rund um Übertragung, Sender und Anpfiff des Spiels finden Sie hier bei uns in der Übersicht.

Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf live im Free-TV und Gratis-Stream - Infos zu Übertragung und Sender

Wann spielt Essen gegen Düsseldorf? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag : Mittwoch, 23.12.20

: Mittwoch, 23.12.20 Anpfiff : 18.30 Uhr, Stadion Essen

: 18.30 Uhr, Stadion Essen Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: SkyGo

Rot-Weiss Essen gegen Fortuna Düsseldorf: Übertragung der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal

In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals werden nur zwei Partien frei empfangbar sein, alle anderen Spiele werden vom Pay-TV Sender Sky und über den Live-Stream SkyGo übertragen. Später im Turnier sind dann mehrere Begegnungen frei empfangbar - so zum Beispiel drei Spiele im Achtel- und Viertelfinale sowie das Halbfinale und das Finale.

Diese Spiele in Runde zwei laufen im Free-TV:

22.12.20, 20 Uhr: Eintracht Braunschweig - BVB ( Sport1 )

- ( ) 13.01.21, 20.45 Uhr: Kiel - FC Bayern München ( ARD )

Fußball am 23.12.20 live: Essen und Düsseldorf im DFB-Pokal

Gastgeber Rot-Weiss Essen spielt aktuell in der Regionalliga-West. Das war allerdings nicht immer der Fall - der Verein schaffte bislang schon dreimal den Aufstieg in die Bundesliga. Darüber hinaus feierten die Essener auch schon Turnier-Erfolge: So gewannen sie im Jahr 1953 den DFB-Pokal, 1994 erreichten sie immerhin das Finale.

Auch die Fortuna blickt schon auf diverse Erfolge zurück: Bereits zwei Mal konnten sich die Düsseldorfer den Sieg im DFB-Pokal erkämpfen, in den Jahren 1979 und 1980. Nachdem sich der Verein für einige Zeit in der ersten Bundesliga halten konnte, spielen die Rheinländer seit der vergangenen Saison wieder in der zweiten Liga.

