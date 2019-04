vor 17 Min.

DFB-Pokal: So sehen Sie das Finale der Frauen live in TV und Stream

Im Finale des DFB-Pokal der Frauen 2019 stehen sich in Köln der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg gegenüber. Wir sagen, wo und wie Sie das Spiel live in der TV-Übertragung, im Fernsehen und Live-Stream ansehen können. Pay-TV oder Free-TV, ARD, Sky oder DAZN?

Am frühen Mittwoch-Abend steigt das Finale im DFB-Pokal der Damen mit der Partie SC Freiburg – VfL Wolfsburg. Austragungsort ist das Rheinenergiestadion in Köln, Anpfiff ist am 1. Mai 2019 um 17.15 Uhr. Wir verraten, wie und wo Sie die Partie im Damenfußball heute live in TV und Stream sehen können. Ob es eine Übertragung im Free-TV gibt und welcher Sender das Spiel zeigt. ARD, ZDF, Sky oder DAZN?

Vor DFB-Pokalfinale der Frauen: Kritik von Wolfsburgs Torhüterin

Vor dem Finale im DFB-Pokalfinale zwischen Freiburg und Wolfsburg hat DFB-Torhüterin Almuth Schult die sinkende Attraktivität von Damenfußball hierzulande beklagt: "Wir hatten vor einigen Jahren deutlich mehr Zuschauer und auch das eine oder andere Highlight-Länderspiel mit bis zu 45.000 Zuschauern. Jetzt kommen wir meistens nicht über 6000.“ Bei mehreren Bundesliga-Vereinen würde es in der Kommunikation noch sehr viel Möglichkeiten geben. „Oft werden wir Frauen einfach vergessen", sagte Schult im Gespräch mit der FAZ. Gleichzeitig übte sie Kritik an der Auswahl von Terminen und Spielzeiten.

DFB-Pokalfinale: So sehen Sie SC Freiburg – VfL Wolfsburg live in TV und Stream

Mittwoch 1. Mai 2019

17.15 Uhr: SC Freiburg – VfL Wolfsburg, live im TV in der ARD und im Stream in der ARD-Mediathek

Stadion: Rheinenergiestadion, Köln

Schiedsrichterin: Susann Kunkel

Freiburg – Wolfsburg: DFB-Pokal live: Free-TV oder Pay-TV? ARD, ZDF, Sky oder DAZN?

Das Finale im DFB Pokal der Frauen zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg wird live in TV, Fernsehen und Live-Stream gezeigt. Erfreulich für die Fans: Die Übertragung des Fußballspiels kommt live, kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung im Free-TV. Das Erste zeigt das Spiel live im Fernsehen und kostenlos zudem online im Live-Stream in der ARD-Mediathek. Das ZDF, DAZN und Sky zeigen das Spiel nicht live.

Horst Hrubesch trägt DFB-Frauenpokal in das Stadion

Horst Hrubesch wird beim Pokal-Finale der Damen am 1. Mai den Pokal in die Kölner Arena tragen. Der ehemalige Trainer der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft sagte dazu: "Für mich ist es eine neue und ungewohnte Aufgabe, aber ich übernehme sie sehr gerne. Ich freue mich, den Frauenfußball und speziell das Pokalfinale der Frauen, das sich in Köln hervorragend entwickelt hat, auf diese Art unterstützen zu können.“

