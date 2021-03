17:46 Uhr

DFB-Pokal-Viertelfinale 2021: Spielplan und Termine heute am 2.3.21

Das DFB-Pokal-Viertelfinale: Am 2. und 3. März 2021 werden heute und morgen die Partien zwischen den verbliebenen acht Mannschaften ausgetragen. Spielplan, Paarungen, Termine und weitere Informationen finden Sie hier.

DFB-Pokal-Viertelfinale 20/21: Das Viertelfinale des DFB-Pokals wird am 2. und 3. März 2021 ausgespielt. "Losfee" Boris Herrmann, Weltumsegler der Vendée Globe, hat die Paarungen für die ausstehenden vier Partien gezogen. Wie die Paarungen konkret aussehen, an welchen Terminen die Fußballspiele stattfinden sowie die Uhrzeit der Partien erfahren Sie hier.

DFB-Pokal 20/21: Das sind die Termine des Viertelfinales heute am 2.3.21

Das Viertelfinale des DFB-Pokals 2021 und die jeweiligen Partien stehen fest. Der Spielplan und die Termine sehen wie folgt aus.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 2.3.21 18.30 Uhr Jahn Regensburg Werder Bremen

2.3.21 20.45 Uhr Gladbach Borussia Dortmund

3.3.21 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel

3.3.21 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg



DFB-Pokal 20/21: Spielplan – Das sind die Partien des Viertelfinales

Regionalligist Rot-Weiß Essen trifft im Viertelfinale auf den Zweitligisten Holstein Kiel, was den Verein, laut RWE-Trainer, weiter in Richtung Pokal-Hoffnung träumen lässt. Außerdem bedeutet es, dass zumindest ein Nicht-Erstligist im Finale steht. Zwei Top-Duelle zwischen Borussia Mönchengladbach und Dortmund, sowie dem RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg lassen Fan-Herzen höher schlagen. Weltumsegler Boris Herrmann hatte die Lose in der ARD-Sportschau am 7. Februar 21 gezogen. In der vierten Partie des DFB-Pokal-Viertelfinales trifft der SSV Jahn Regensburg auf Werder Bremen.

DFB-Pokal 20/21: Das waren die Termine des Achtelfinales

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis 22.12.2020 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 : FC Schalke 04 1:3 22.12.2020 18.30 Uhr 1899 Hoffenheim : SpVgg Greuther Fürth 6:7 (Nach Elfmeterschießen) 22.12.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln : VfL Osnabrück 1:0 22.12.2020 18.30 Uhr FC Augsburg : RB Leipzig 0:3 22.12.2020 20.00 Uhr Eintracht Braunschweig : Borussia Dortmund , live bei Sport1 0:2 22.12.2020 20.45 Uhr SV Elversberg : Borussia Mönchengladbach 0:5 22.12.2020 20.45 Uhr Dynamo Dresden : SV Darmstadt 98 0:3 22.12.2020 20.45 Uhr 1. FC Union Berlin : SC Paderborn 07 2:3 23.12.2020 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen : Fortuna Düsseldorf 3:2 23.12.2020 18.30 Uhr VfB Stuttgart : SC Freiburg 1:0 23.12.2020 18.30 Uhr VfL Wolfsburg : SV Sandhausen 4:0 23.12.2020 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden : SSV Jahn Regensburg 0(2):0(4) 23.12.2020 20.45 Uhr Hannover 96 : Werder Bremen 0:3 23.12.2020 20.45 Uhr 1. FSV Mainz 05 : VfL Bochum 2(0):2(3) 12.01.2021 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen : Eintracht Frankfurt 4:1 13.01.2021 20.45 Uhr Holstein Kiel : Bayern München 6:5 (nach Elfmeterschießen)





