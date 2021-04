DFB-Pokal-Viertelfinale 2021: Stream und Übertragung live im Free-TV am 7.4.21

Im DFB-Pokal-Viertelfinale 2021 steht noch ein Spiel aus. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV oder Stream gibt es hier.

Das Viertelfinale 2021 im DFB-Pokal wird erst am 7. April beendet. Wo die Partien live im kostenfreien Fernsehen, im Live-Stream oder Pay-TV zu sehen sein werden, darüber informieren wir Sie an dieser Stelle.

DFB-Pokal-Viertelfinale 2021: Live im Free-TV oder im Pay-TV

Die Übertragungsrechte für alle 63 Spiele des DFB-Pokals besitzt der Pay-TV-Sender Sky Sport. Dort sind alle Partien live zu verfolgen. Auch ARD und Sport1 zeigen ausgewählte Spiele live im Free-TV – und zwar jeweils drei Spiele im Achtel- und Viertelfinale. Das Halbfinalspiel und das Endspiel können Fans außerdem kostenlos im Fernsehen verfolgen, wo 1 bis 2 Tage nach den Spielen jeweils Zusammenfassungen ausgestrahlt werden.

DFB-Pokal-Viertelfinale 21: Übertragung, Sender und TV-Termine

Diese Mannschaften treten im Viertelfinale gegeneinander an - das Spiel von Jahn Regensburg und Werder Bremen musste wegen Corona-Fällen bei Regensburg von März auf den 7. April verschoben werden. Mehr Infos: Jahn Regensburg vs. Werder Bremen im Free-TV und Gratis-Stream - DFB-Pokal-Übertragung.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Sender 7.4.21 18.30 Uhr Jahn Regensburg Werder Bremen Sport 1, Sky

2.3.21 20.45 Uhr Gladbach Borussia Dortmund

ARD, Sky 3.3.21 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel Sky 3.3.21 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg ARD , Sky



Gibt es das Viertelfinale des DFB-Pokals 2020/21 auch im Live-Stream zu sehen?

Auch im Live-Stream sind die vier Spiele um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals live mitzuverfolgen. Über Sky Go bietet der Münchner Pay-TV-Sender einen Online-Stream an. Auch der öffentlich-rechtliche Sender ARD und Sport1 streamen die Spiele, für die sie die Rechte halten, live.

Sieger und Titelverteidiger im DFB-Pokal

Der FC Bayern München ist Rekordsieger und aktueller Titelverteidiger im DFB-Pokal-Turnier 2021. Im Olympiastadion Berlin siegten die Bayern am 4. Juli 2020 gegen Bayer Leverkusen mit 4:2 und erkämpften sich so den begehrten Pokal. An insgesamt 24 Endspielen hat der Rekordsieger bislang teilgenommen. Nur in der aktuellen Saison schied Bayern bereits in der zweiten Runde gegen Holstein Kiel aus. Auf Rang zwei rangiert Werder Bremen mit zehn Endspiel-Teilnahmen und sechs Pokalsiegen, der FC Schalke 04 hat sich Rang 3 mit fünf Siegen und zwölf Teilnahmen am Finalspiel erarbeitet.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.