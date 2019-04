vor 18 Min.

DFB Pokal Viertelfinale heute live in Free-TV & Stream - TV-Termine

DFB Pokal heute Abend live im Free-TV? Nur eine Partie wird kostenlos zu sehen sein: Augsburg gegen Leipzig oder Hamburg gegen Paderborn? Wir geben Antwort und sagen, was, wann und wo live in TV und Live-Stream kommt.

Das Viertelfinale des DFB-Pokal beginnt heute Abend. Wann starten die Spiele. Wir verraten Datum, Uhrzeit, TV-Termine und sagen, wo Sie die Spiele live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können. Die Viertelfinals finden an zwei Tagen statt: Dienstag, 2. April 2019 und Mittwoch, 3. April 2019. Heute am Dienstag spielen Paderborn gegen den HSV und Augsburg gegen Leipzig.

Die Termine und Ansetzungen für das Viertelfinale im DFB Pokal 2019 stehen längst fest. Wir sagen Ihnen, wann die Fußballspiele beginnen und wie Sie die Fußball-Spiele im Viertelfinale des DFB Pokal live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können. Zudem sagen wir, ob die ARD oder das ZDF oder Sky sowie DAZN Spiele live zeigen.

Dank des Losglücks dürfte der FC Bayern München wohl das Viertelfinale im DFB Pokal gegen den FC Heidenheim gut überstehen und ins Halbfinale einziehen. Spannender sind andere Partien, etwa das Aufeinerandertreffen des FC Augsburg und RB Leipzig oder das Duell der Traditionsvereine FC Schalke und Werder Bremen. Außerdem gastiert noch der Hamburger SV beim SC Paderborn.

Den Auftakt heute machen zuerst der HSV in Paderborn um 18.30 Uhr und dann der FC Augsburg gegen RB Leipzig um 20.45 Uhr. Wir sagen, welche Spiele wann und wo zu sehen sind und was im Free-TV gesendet wird.

Update: Insbesondere die beiden bayerischen Vereine wollen Wiedergutmachung betreiben. Der FC Bayern hat am Wochenende nur 1:1 gegen Freiburg gespielt und dadurch die Tabellenführung hergegeben, der FC Augsburg verlor unerwartet beim 1. FC Nürnberg.

DFB-Pokal heute Abend live, Dienstag, 2. April 2019

18.30 Uhr: SC Paderborn - Hamburger SV, live auf Sky und im Stream auf SkyGo

20.45 Uhr: FC Augsburg - RB Leipzig, live in der ARD im Free-TV und online im Live-Stream

Mittwoch, 3. April 2019

18.30 Uhr: FC Bayern München - FC Heidenheim, live auf Sky und im Stream auf SkyGo

20.45 Uhr: FC Schalke 04 - Werder Bremen, live in der ARD im Free-TV und online im Live-Stream

DFB Pokal Viertelfinale 2019 im Free-TV & Live-Stream - gibt es Wiederholungen und Zusammenfassungen?

Während die Begegnungen Augsburg - Leipzig und Schalke - Werder Bremen live im Free-TV und Live-Stream zu sehen sein werden, gibt es keine kostenlose Live-Übertragung von FCB - Heidenheim und Paderborn - HSV. Über diese Spiele dürfte jedoch in der Vorberichtserstattung zu den 20.45 Uhr Spielen berichtet werden. Hier gibt es also Wiederholung und Zusammenfassung zu sehen. Auf Sky und SkyGo sind jedoch auch die beiden 18.30 Uhr Spiele live zu sehen. Das ZDF und DAZN zeigen keinen DFB Pokal am Dienstag und Mittwoch.

Bevor die Mannschaften allerdings Mitte der Woche im DFB Pokal Viertelfinale antreten, müssen sie noch in ihren Ligen ran. So spielte der FC Bayern am Wochenende noch gegen den SC Freiburg 1:1. Augsburg musste beim 1. FC Nürnberg ran und verlor, Bremen duellierte sich mit Mainz, Schalke mit Hannover und RB Leipzig gegen die Hertha aus Berlin.

