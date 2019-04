vor 17 Min.

DFB Pokal: Wann finden die Auslosung zum Halbfinale und die Halbfinals statt?

Noch stehen die Spiele im DFB Pokal Viertelfinale aus, da wendet sich schon der Blick auf das Halbfinale 2019. Wann findet dieses statt und wann wird das DFP-Pokal Halbfinale ausgelost? Wir nennen Datum und Termine und sagen, ob man die Auslosung live in TV und Stream verfolgen kann.

Das Halbfinale des DFB-Pokal 2019 steht bald an. Wir nennen Termin (TV-Termin) und Datum nicht nur zum Halbfinale selbst, sondern auch zum Termin der Auslosung. Außerdem verraten wir, ob und wo man die Auslosung live in TV, Fernsehen und Live-Stream gucken kann.

DFB Pokal Halbfinale 2019: Wann finden die Partien statt? Datum und Termine

Die Halbfinal-Partien im DFB-Pokal werden am 23. und 24. April 2019 übertragen. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr und werden wahrscheinlich von der ARD live in TV und Stream übertragen. Wer an genanntem Datum spielt, zeigen erst die Viertelfinal-Termine diese Woche.

Halbfinale: 23. April 2019, Dienstag, 20.45 Uhr Halbfinale: 24. April 2019, Mittwoch, 20.45 Uhr

Auslosung DFB Pokal Halbfinale wann? Termin, Uhrzeit, Datum – live in TV und Stream

Die Auslosung der Halbfinals findet am Sonntag, 7. April 2019, statt. Wahrscheinlich findet die Auslosung am Sonntag wieder im Rahmen der ARD Sportschau statt. Diese beginnt um 18 Uhr und wird kostenlos im Free-TV im Ersten und gratis online im Live-Stream der ARD/Sportschau zu sehen sein.

Auslosung Halbfinale DFB Pokal 2019: Sonntag, 7. April 2019, ab 18 Uhr / ARD

Das sind die Viertelfinal-Begegnungen im DFB-Pokal

Dienstag, 2. April. 2019

18.30 Uhr: Paderborn - Hamburg

20.45 Uhr: Augsburg - Leipzig

Mittwoch, 3. April. 2019

18.30 Uhr: FC Bayern - Heidenheim

20.45 Uhr: Schalke 04 – Werder Bremen

DFB-Pokal: Die Gewinner der letzten fünf Jahre

2018: Eintracht Frankfurt

2017: Borussia Dortmund

2016: FC Bayern München

2015: VfL Wolfsburg

2014: FC Bayern München

