DFB-Pokal heute: FC Bayern vs. Hoffenheim in TV & Live-Stream - Free-TV?

Ist beim FC Bayern für die Tore zuständig: Robert Lewandowski. Pokal: FC Bayern - Hoffenheim heute live in TV & Stream - Free-TV?

Im Achtelfinale (3. Runde) des DFB-Pokal trifft der FC Bayern München (FCB) heute am 5. Februar 2020 auf die TSG 1899 Hoffenheim. Wir sagen, wie Sie das Spiel live in TV, Fernsehen und Stream sehen. Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV?

Es ist das erste Aufeinandertreffen des FC Bayern München und der TSG Hoffenheim im DFB-Pokal. Die Teams standen sich bisher nur in der Bundesliga gegenüber. Dabei ging der FC Bayern aus insgesamt 23 Duellen 15 mal als Sieger hervor. Nur dreimal konnte Hoffenheim siegen, fünfmal ging die Begegnung unentschieden aus.

Auf jeden Fall gehen die Münchner als klare Favoriten in die Begegnung mit Kraichgauern. Fans dürfen gespannt sein und können live im Free-TV mitfiebern.

DFB-Pokal: FC Bayern - Hoffenheim live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV? Der TV-Termin

Welcher Sender überträgt FC Bayern - Hoffenheim? Wie sehe ich die Partie?

Wer? FC Bayern - Hoffenheim , Achtelfinale DFB-Pokal

- , Achtelfinale DFB-Pokal Wann? Mittwoch, 5. Februar 2020, 20.45 Uhr (Anstoß)

Wo? Allianz Arena , München

, Live-TV? Live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV und Gratis-Stream in der ARD und im Pay-TV auf Sky

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim live in TV & Stream: TV-Übertragung am Abend und TV-Rechte

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Achtelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von Hoffenheim und dem FCB haben Glück, wird die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD gezeigt - und das kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung. Zudem zeigt Sky (auch SkyGo) FC Bayern - Hoffenheim live in TV und Stream. DAZN zeigt keinen DFB-Pokal live.

FC Bayern gegen Hoffenheim - Wann kehrt Süle zurück

FCB-Team-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hält sich mit einer Prognose zur Rückkehr von Niklas Süle zurück. Der Verteidiger des FCB ist aktuell in der Reha nach seinem Kreuzbandriss, ging aber von einer rechtzeitigen Genesung vor der Fußball-EM 2020 aus. Müller-Wohlfahrt sagte der "Sport Bild": "Der Spieler selbst gibt sich optimistisch. Wir müssen bei ihm die Entwicklung abwarten und dürfen ihn nicht zu sehr pushen. Er muss gesund werden, dann sehen wir weiter. Ich habe mit Jogi Löw gesprochen, es gibt keinen Druck." Süle hatte sich die schwere Knieverletzung im Oktober im Bundesligaspiel beim FC Augsburg zugezogen.

