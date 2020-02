17:54 Uhr

DFB-Pokal heute am 5.02. live: Karlsruher SC bei Saarbrücken in TV & Stream - Free-TV?

Achtelfinale im DFB-Pokal: Da trifft der Karlsruher SC auf den 1. FC Saarbrücken. Das Spiel steigt heute, am 5. Februar 2020. Kommt das Spiel live in TV, Fernsehen und Stream? Und wenn ja, kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV? Der TV-Termin.

Wer Favorit ist im Achtelfinale des DFB-Pokals? Schwer zu sagen, denn der Karlsruher SC gerät in der Zweiten Liga immer tiefer in die Krise. Nach einer wieder schwachen Leistung verlor der SC am Samstag mit 0:2 (0:2) gegen Holstein Kiel und bekam damit die 4. Niederlage in Folge. Fabian Reese und Finn Porath sorgten vor gut 12.000 Zuschauern im Karlsruher Wildparkstadion für den leistungsgerechten Sieg der Gäste, die somit ihren Platz im Mittelfeld in der Tabelle sichern konnten. Beim KSC sah Abwehrspieler Damian Roßbach für eine Tätlichkeit in der Nachspielzeit noch die Rote Karte. Ob damit Saarbrücken, Teilnehmer in der Landesliga Süd-West, nicht mehr Außenseiter ist. Die Fans werden es sehen, aber auch im Free-TV?

DFB-Pokal: Karlsruher SC (KSC) - FC Saarbrücken live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV? Der TV-Termin

Welcher Sender überträgt 1. FC Saarbrücken gegen Karlsruher SC (KSC)? Wie sehe ich die Partie?

Wer? Saarbrücken - Karlsruher SC , Achtelfinale DFB-Pokal

- , Achtelfinale DFB-Pokal Wann? Mittwoch, 5. Februar 2020, 20:45 Uhr (Anstoß)

Wo? Ludwigsparkstadion , Saarbrücken

, Live-TV? Live in TV, Fernsehen und Stream auf Sky und SkyGo

Karlsruhe (KSC) bei Saarbrücken live in TV & Stream: TV-Übertragung und TV-Rechte

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Achtelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans vom FC Saarbrücken und Karlsruhe haben kein Glück, wird die Partie doch nicht live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD oder bei Sport1 gezeigt - und das kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung. Das Spiel zeigt nur Sky (auch SkyGo) live. DAZN zeigt keinen DFB-Pokal live.

Saarbrücken wird gegen den Karlsruher SC alles geben - doch: Wer sind die "Molschder"?

Der 1. Fußball-Club Saarbrücken ist die Fußballmannschaft des 1903 gegründeten Vereines, der zwischen 1909 und 1945 unter dem Namen FV Saarbrücken spielte. Er zählte ab den 1930er Jahren zu den deutschen Top-Vereinen, wurde 1943 und 1952 Vizemeister und war 1963 eines von 16 Gründungsmitgliedern der ersten Fußball-Bundesliga. Seit 1964 pendelt das Team zwischen der 1. und 5. Liga, seit 2014 agiert sie in der viertklassigen Fußball-Regionalliga Südwest. Der Klub wird auch als "de FC" oder "die Molschder" bezeichnet.

