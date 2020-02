17:52 Uhr

DFB-Pokal heute am 5. Februar im Live-TV & Stream - die TV-Termine

DFB-Pokal heute live in TV & Stream - TV-Termine (4.+5. Februar).

Der DFB-Pokal mit der 3. Runde (Achtelfinale) steht heute an. Bei uns erfahren Sie, wie Sie die Spiele live im Fernsehen und Stream sehen. Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV? Die TV-Termine vom 4. und 5. Februar 2020.

Der DFB-Pokal mit dem Achtelfinale steht auch heute wieder an. Bei uns erfahren Sie, wie Sie die Spiele live in TV, Fernsehen und Stream sehen. Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV? Die TV-Termine vom 4. und 5. Februar 2020. Plus: Spielplan, Termine, Uhrzeit und Anstoßzeit.

In der 3. Runde (Achtelfinale) des DFB-Pokals am 4. und 5. Februar 2020 stehen hochklassige Partien an. Frankfurt empfängt RB Leipzig, Borussia Dortmund gastiert bei Werder Bremen und Hoffenheim muss sein Glück beim FC Bayern versuchen. Die Underdogs der 3. Runde sind Verl und Saarbrücken, die gegen Union Berlin bzw. den Karlsruher SC antreten müssen. Auch das Spiel von Schalke gegen Klinsmanns Hertha aus Berlin verspricht Spannung. Abgerundet werden die Spieltage von Kaiserslautern vs. Fortuna Düsseldorf und von Leverkusen gegen den VfB Stuttgart.

Es wird nicht nur an zwei Tagen, sondern auch zu zwei unterschiedlichen Uhrzeiten gespielt. Je zwei DFB-Pokal-Partien beginnen um 18.30 Uhr und je zwei um 20.45 Uhr.

DFB-Pokal 3. Runde live in TV & Stream - TV-Termine + Free-TV (4.+5. Februar)

Hier finden Sie Spielplan, Termine und Anstoßzeiten sowie alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream.

Welcher Sender überträgt DFB-Pokal am Dienstag, 4. Februar 2020?

Wer zeigt DFB-Pokal heute am Mittwoch, 5. Februar 2020?

DFB-Pokal live in TV & Stream - TV-Termine, TV-Übertragung und TV-Rechte

Die Fußball-Fans fragen sich: Wo, wie und wann kann ich den DFB-Pokal live bei welchem Sender sehen? Die TV-Rechte im DFB-Pokal 2019/2020 sind etwas kompliziert. Es übertragen mehrere Sender, wie Sie oben sehen können. Live in TV, Fernsehen und Stream übertragen sowohl Privatsender, die ARD als auch Pay-TV-Anbieter wie Sky. Live im Free-TV und Gratis-Stream (kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung) zeigen die ARD und Sport1 DFB-Pokal-Spiele der 3. Runde / dem Achtelfinale.

Die weiteren Termine im DFB-Pokal 2019/2020 - Spielplan und Datum

Viertelfinale DFB-Pokal: 3. und 4. März 2020

Halbfinale DFB-Pokal: 21. und 22. April 2020

Finale in Berlin : 23. Mai 2020

Themen folgen