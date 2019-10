vor 51 Min.

DFB-Pokal live: Hertha - Dresden heute im TV oder Live-Stream

Die Hertha aus Berlin gegen Dynamo Dresden live im TV und im Stream in Internet: Wir liefern die Infos rund um die Übertragung heute am Mittwoch, 30.10.19, sowie zu TV-Sender, Sendetermin und Uhrzeit.

Hertha BSC - Dynamo Dresden - das Duell im DFB-Pokal lässt sich live im TV und Online-Stream sehen. Doch wo läuft die Übertragung. Im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Bezahl-Fernsehen?

In der Bundesliga läuft es für die Hertha in der aktuellen Saison mit Platz elf nur mittelmäßig. Der Verein will daher heute im DFB-Pokal unbedingt einen Erfolg.

Die Infos zur Übertragung des Spiel Berlin vs. Dresden live im TV und Stream bekommen Sie hier - rund um TV-Sender, Sendetermin und Uhrzeit heute am Mittwoch, 30.10.19:

Heute Hertha - Dynamo Dresden live im TV: DFB-Pokal 2019 im Fernsehen und Online-Stream sehen

Der Hertha BSC in Runde 2:

Das Spiel der "alten Dame" läuft im Pay-TV auf Sky in der Konferenz sowie auf den Streaming-Angeboten des Bezahlsenders.

Wann? 30. Oktober 2019: Hertha BSC vs. Dynamo Dresden

30. Oktober 2019: vs. Anpfiff: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

Mehr Infos zum DFB-Pokal:

DFB-Pokal: Hertha -Dresden live im TV heute am Mittwoch, 30.10.19: TV-Sender & Übertragungsrechte

Der DFB-Pokal läuft in dieser Saison im Pay-TV: Auf Sky können Sie alle Spiele live in der Konferenz sehen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ARD) und im Free-TV (Sport1) werden nur ausgewählte Begegnungen im DFB-Pokal 2019/20 gezeigt. Weder ZDF noch DAZN übertragen diese Saison Spiele des DFB-Pokals live.

Hertha BSC Berlin: Ergebnisse im DFB-Pokal 2019/20

Hier finden Sie die aktuellen Spielergebnisse des FCB im DFB-Pokal sowie die Gegner und Spieldaten:

1. Hauptrunde, 11. August 2019:

11. August 2019: Eichstätt - Hertha BSC 1:5

- 1:5 2. Hauptrunde , 30. Oktober 2019:

, 30. Oktober 2019: Hertha BSC - Dynamo Dresden

- Achtelfinals , 04. & 05. Februar 2020

, 04. & 05. Februar 2020 Viertelfinals , 03. & 04. März 20.20

, 03. & 04. März 20.20 Halbfinals , 21. & 22. April 2020

, 21. & 22. April 2020 Endspiel , 23. Mai 2020

Hertha im DFB-Pokal über die Jahre

Im Finale des DFB-Pokals stand Hertha BSC das letzte Mal 1979: Fortuna Düsseldorf zerstörte damals die Berliner Trophäen-Hoffnung nach der Verlängerung (0:1). In den vergangenen Spielzeiten erreichte die Mannschaft als höchste Platzierung das Halbfinale 2015/16: Hertha stand dem BVB gegenüber, der mit 3:0 gegen Berlin gewann. Welche Platzierung Hertha 2019/20 erreicht und in welches Finale die Berliner einziehen, sehen Sie live im Fernsehen oder im Stadion bei den DFB-Pokalspielen.

