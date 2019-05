vor 17 Min.

Das DFB-Pokalfinale 2019 ist prominent besetzt. Formal besitzt RB Leipzig Heimrecht und empfängt den FC Bayern München. Wir verraten, wann das DFB-Pokalfinale 2019 stattfindet, wie es mit der TV-Übertragung im Free-TV aussieht oder ob das Endspiel live im Pay-TV auf Sky oder DAZN kommt? Hier Datum und Uhrzeit.

DFB-Pokalfinale wann: TV-Übertragung im Free-TV? Datum & Uhrzeit: Das Finale des DFB-Pokal verspricht 2019 jede Menge Spannung dank einer hochkarätigen Besetzung. Herausforderer des DFB-Rekord-Pokalsiegers FC Bayern München ist der aufstrebende Club des Red Bull-Imperiums RB Leipzig. Fans fiebern bereits dem Endspiel entgegen. Wir verraten Datum, Uhrzeit, Ort TV-Übertragung: Free-TV oder Pay-TV?

Die Generalprobe für das DFB-Pokalfinale fand am 11. Mai 2019 statt. Beim Bundesligaduell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München ging 0:0 aus.

Datum und Uhrzeit des DFB Pokalfinals 2019

Datum: Das Finale des DFB-Pokals findet übrigens am 25. Mai 2019 in Berlin im Olympiastadion statt

Uhrzeit: Anpfiff zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig ist um 20 Uhr

RB Leipzig - FC Bayern München, 20 Uhr, live in TV und Stream in der ARD/das Erste

DFB Pokal-Finale: FC Bayern - RB Leipzig live in TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das DFB-Pokalfinale wird wie in den vergangenen Jahren live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Im Free-TV kommt das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig in der ARD live im TV und im Stream in der Mediathek. Auch im Pay-TV wird das Endspiel im deutschen Pokal live zu sehen sein und das auf Sky und nicht auf DAZN: Sky und SkyGo zeigen die Partie live in TV, Fernsehen und Live-Stream - DAZN zeigt kein DFB-Pokal im deutschen Fernsehen.

DFB-Pokalfinale wo? Ort des Endspiels ist wie gewohnt Berlin

Das Finale des DFB-Pokals steigt traditionsgemäß in Berlin im Olympiastadion. Seit der Saison 1984/1985 fand jedes Endspiel dort statt. Zuvor wurde noch gewechselt zwischen verschiedenen Stadien. Sogar im alten Augsburger Rosenaustadion fand einmal ein Finale statt.

Die Sieger der letzten 5 Finals

2013/14 17. Mai 2014 FC Bayern München

2014/15 30. Mai 2015 VfL Wolfsburg

2015/16 21. Mai 2016 FC Bayern München

2016/17 27. Mai 2017 Dortmund Borussia Dortmund

2017/18 19. Mai 2018 Eintracht Frankfurt

