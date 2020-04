vor 16 Min.

DFL-Chef fordert Zurückhaltung von FCA-Boss Hofmann und Co.

Mehrere Vereinsbosse hatten sich zuletzt öffentlich geäußert. DFL-Chef Christian Seifert hat das gar nicht gefallen. Er fordert die Vereine auf, sich ruhig zu verhalten.

Von Frank Hellmann

Die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) will vor der inzwischen auf den 23. April verschobenen Mitgliederversammlung verhindern, dass einzelne Vereine über möglichen Einstiegsszenarien der vorläufig bis Ende des Monats unterbrochenen Saison spekulieren. Solche Meinungsäußerungen sollen künftig unterbleiben. DFL-Chef Christian Seifert hat in einem von ihm unterzeichneten Rundschreiben nicht nur die Gründe der Verlegung der nächsten virtuellen Zusammenkunft erklärt, sondern einen ganzen Absatz einem Appell gewidmet, unüberlegte und unangemessene Meinungsäußerungen zu unterlassen. Stattdessen werden die Führungskräfte von Bundesliga und 2. Bundesliga auf eine einheitliche Linie eingeschworen.

Es gehe nicht darum, das Recht aufs Meinungsäußerung einzuschränken, sagte ein Vereinsvertreter, „"ondern darum, dass Vielstimmigkeit jetzt gerade keine Stärke ist, weil es das Ergebnis verkompliziert." Die Profilierungssucht einzelner Protagonisten sei letztlich für das Gesamtkonstrukt schädlich.

Allen ist daran gelegen, die Saison zu Ende zu spielen

Der Aufsichtsratsvorsitzende der DFL GmbH, Peter Peters (FC Schalke 04), hatte am Dienstag ebenfalls per Rundmail explizit die Vereine der ersten Liga ermahnt, sich mit Statements künftig zurückzuhalten. An die Klubs der zweiten Liga erging bereits am vergangenen Freitag ein PDF-Dokument mit ähnlichem Wortlaut vom DFL-Vizepräsidenten Steffen Schneekloth (Holstein Kiel), der als Sprecher fürs Unterhaus fungiert.

Drei Vorgänge mit gleichlautender Stoßrichtung zeigen, wie brisant Themen wie die Saisonfortsetzung, Insolvenz oder Kurzarbeit sind - und wie sehr der DFL im "Überlebenskampf" (Seifert) an einer einheitlichen Linie gelegen ist. Der Aufruf zur Einstimmigkeit soll ein geschlossenes Bild des Profifußballs vermitteln, der mehr denn je auf das politische Wohlwollen angewiesen ist, um die vorerst bis zum 30. April unterbrochene Saison mit Hilfe von Geisterspielen möglichst noch bis zum 30. Juni zu beenden.

Kakophonie ist unproduktiv

Mehrere Klubvertreter sind irritiert, dass persönliche Eitelkeiten und Interessen selbst in der Pandemie im Vordergrund ständen. Viele hätten nicht verstanden, heißt es, dass der deutsche Profifußball extrem viel Kraft und Geld aus der Gesellschaft und Wirtschaft sauge und es jetzt bestimmt nicht darum gehe, den einzelnen Marktwert eines Klubs in Sicherheit zu bringen. Manche Wortmeldungen seien vielleicht nicht boshaft, aber mindestens naiv gewesen.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitierte am Mittwoch ein weiteres Bundesliga-Vorstandsmitglied: "So eine Kakofonie ist kontraproduktiv für das Ziel von allen. Es gibt einige, die in der Blase hocken und keine Sensibilität haben für die realen Probleme, die im Vordergrund stehen." Vor allem Klaus Hofmann ( FC Augsburg), Dirk Zingler (Union Berlin) oder Martin Kind (Hannover 96) dürften sich angesprochen fühlen. Augsburgs Präsident Hofmann hatte das Geschäftsgebaren mancher Klubs und deren Verhalten kritisiert. "Wenn ich lese, dass Fußball-Vereine, die ein paar hundert Millionen Euro Umsatz machen, ihre Geschäftsstellenmitarbeiter in Kurzarbeit schicken, fühle ich mich wie in einem falschen Film." FCA-Präsident Hofmann wirft Bundesligaklubs Wettbewerbsverzerrung vor

Union-Präsident Zingler hatte auf der Vereinshomepage über den Zeitpunkt der Saisonfortsetzung folgenden Vorschlag gemacht: "Wir sollten einen Termin finden, der eine gesellschaftliche Akzeptanz hat. Die Kinder müssen erst zur Schule und vielleicht muss auch die kleine Kneipe mit 20 Plätzen erst wieder auf, bevor wir Fußball spielen." Und auch Hannovers Patron Kind meldete sich zu Wort: "Ich hoffe, und das ist auch meine große Erwartung, dass die Politik jetzt im April das Szenario der Reaktivierung der Strukturen einleitet. Das ist zwingend notwendig."

Gesundheitsminister Spahn kann sich Geisterspiele wohl vorstellen

In der DFL-Chefetage kamen die Einzelmeinungen überhaupt nicht gut an, die nicht dazu dienen, Akzeptanz auf höchsten Ebenen herzustellen, die Saison in einer Art virenfreien Sonderzone noch zu Ende zu spielen. Chefstratege Seifert hatte zu Beginn der Corona-Krise seinen direkten Draht zu Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betont, der nun offenbar unter bestimmten Voraussetzungen für die Fortsetzung in Form von Geisterspielen stimmt.

Prämisse ist für den DFL-Chef: "Es darf nicht der Eindruck entstehen, der Fußball ignoriere in seiner Selbstbezogenheit die Realität." Auch die Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb mit Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer an der Spitze gibt derzeit keine öffentlichen Wasserstandsmeldungen ab.

