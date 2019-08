vor 49 Min.

DFL Supercup 2019 heute live in TV und Stream

FC Bayern gegen Dortmund: Das ist heute die Paarung im DFL Supercup 2019. Kann die Star-Truppe aus München oder Borussia Dortmund die erste Trophäe klar machen? So können Sie den DFL Supercup live in TV und Stream sehen. Plus TV-Termin und Datum.

Borussia Dortmund - FC Bayern München: Das ist der Supercup 2019. Wir sagen, wie Sie das Fußball-Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können. Gibt es die Partie zwischen dem BVB und FC Bayern im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Oder brauchen Fans einen Zugang zum Pay-TV wie Sky oder DAZN? Wir verraten zudem noch TV-Termin, Anspiel und Datum.

DFL Supercup 2019: Termin und Anstoßzeit von BVB v. FCB

Der DFL Supercup steigt heute, am 3. August 2019. Gespielt wird beim BVB, der FC Bayern tritt also als Gast im Signal Iduna Park an.

Beginn Übertragung im ZDF um 20.15 Uhr

Borussia Dortmund - FC Bayern München, 3.8.2019, Anstoß um 20.30 Uhr

Übertragung aus dem Signal Iduna Park in Dortmund

Reporter: Béla Réthy

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Elfmeterschießen möglich

Im Anschluss Siegerehrung

Übertragung FC Bayern - Dortmund: DFL Supercup 2019 heute live in TV, Fernsehen & Stream

Der DFL Supercup zwischen dem FC Bayern München (FCB) und Borussia Dortmund (BVB) wird live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Die gute Nachricht: Das Spiel kommt im Free-TV und Gratis-Stream. Fans brauchen also keinen Zugang zu Pay-TV-Sendern wie Sky oder DAZN.

Das ZDF überträgt den DFL Supercup 2019 "Dortmund - FC Bayern" live in TV und Stream. Die Live-Übertragung soll um 20.15 Uhr beginnen. Ein anderer Free-TV Sender zeigt das Spiel nicht live in TV und Stream.

Die Fußball-Partie wird außerdem noch live auf DAZN und auf Eurosport 2 HD Xtra übertragen.

DFL Supercup 2019: Borussia Dortmund (BVB) vs. FC Bayern

Am DFL Supercup nehmen normalerweise der Deutsche Fußball-Meister und der Sieger des DFB-Pokals der vorausgegangenen Saison teil. Ist wie im Jahr 2019 der Deutsche Meister zugleich der Sieger des DFB-Pokals (FC Bayern), ist der Vize-Meister (BVB) am Supercup spielberechtigt. Der DFL Supercup wird heuer in mehr als 200 FIFA-Mitgliedsländern ausgestrahlt. Der DFL-Supercup ist ein seit 2010 zu Saisonbeginn ausgetragener Wettbewerb unter Obhut der DFL.

FC Bayern oder BVB - wer war im Supercup bisher die erfolgreichere Mannschaft?

Der FC Bayern München ist nicht nur Rekordmeister und Rekordpokalsieger, auch im DFL Supercup hat er die Nase klar vor Borussia Dortmund - zumindest historisch betrachtet. So gewann der FC Bayern von 10 bisher überhaupt ausgetragenen Finals acht Spiele. Die anderen beiden gewann der BVB. Sonst konnte diesen Titel noch niemand in Deutschland gewinnen. (AZ)

