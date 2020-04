vor 31 Min.

DFL verschiebt Entscheidung über Bundesliga-Fortsetzung

Saisonabbruch? Weitermachen mit Geister-Spielen? Eigentlich wollte die DFL darüber am Freitag sprechen. Nun wurde die Entscheidung auf den 23. April aufgeschoben.

Die Deutsche Fußball Liga verschiebt ihre Entscheidung über eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison in die nächste Woche. Die für Freitag geplante außerordentliche Mitgliederversammlung zu weiteren Maßnahmen in der Corona-Krise werde auf den 23. April verlegt, teilte die DFL am Dienstag mit. (dpa)

