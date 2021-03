vor 18 Min.

DTB begrüßt Corona-Stufenplan - "Richtige Richtung"

Der Deutsche Tennis Bund begrüßt die beschlossenen Lockerungen durch die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und die weitere stufenweise Öffnung der Sportanlagen ab dem 8.

März.

"Der Stufenplan ist ein gutes Signal für den Tennissport und ein Schritt in die richtige Richtung", sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim. "Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass wir noch etwas weiterkommen, da ja in einigen Bundesländern auch Hallentennis seit langem möglich ist", sagte der neue DTB-Boss. Immerhin hätten die Tennisspielerinnen und -spieler jetzt aber eine verlässliche Perspektive, ab wann und ab welchen Inzidenzwerten sie wieder auf die Plätze und in die Hallen dürften.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefinnen und -chefs hatten am Mittwochabend nach zähem Ringen verschiedene Schritte der Öffnung auch für den Sport beschlossen. Abhängig von regionalen Corona-Inzidenzwerten können die Bundesländer ab dem 8. März als erste Maßnahme kontaktfreien Sport unter freiem Himmel in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen vorsehen.

