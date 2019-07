vor 53 Min.

DTM 2019 in Brands Hatch live im TV und Stream: Termine, Übertragung, Fahrer

Am 10. und 11. August geht es mit der DTM 2019 im britischen Brands Hatch weiter. Infos zu Fahrern, Teams, Terminen und Übertragung live im TV und Stream: hier.

DTM 2019: Beim letzten Rennen am Sonntag, 21. Juli, feierte Mike Rockenfeller in Assen (Niederlande) seinen ersten Sieg nach drei Jahren. Das Rennen war bestimmt von vielen Positionswechseln. Auf der 4,5 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsstrecke konnte sich der Deutsche gegen Marco Wittmann im BMW M4 sowie Audi-Pilot Nico Müller aus der Schweiz durchsetzen.

Das nächste Rennen startet dann am 10. und 11. August im britischen Brands Hatch. Die Strecke ist 3,908 Kilometer lang und zeichnet sich durch eine spektakuläre Kulisse aus. Sie gilt als äußerst anspruchsvoll.

DTM 2019: Alle Infos zu den Rennen

Das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) ist eine vom DMSB und ITR sanktionierte Tourenwagen-Serie, die seit 1976 bzw. 2003 der FIA angehört. Die Deutsche Tourenwagen Masters setzen einen Silhouetten-Rennwagen ein, der auf einem serienmäßigen Straßenfahrzeug basiert.

2019 feierte die DTM auf dem belgischen Circuit Zolder ihr Comeback. Hier trug die Serie am 11. März 1984 ihr erstes Rennen aus, damals noch unter dem Titel „Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft“. Erster Sieger war Harald Grohs in einem BMW 635 CSi. Der Circuit Zolder ist eine 4.003 Meter lange Rennstrecke in dem Ort Zolder-Terlaemen bei Hasselt.



Hier finden Sie:

Termine/Rennstrecken

Fahrer

(Neue) Teams

Die neuen Motoren

Turbo-Boost

Strecken

TV-Übertragung

Favoriten

Die bisherigen Ergebnisse der DTM 2019:

Beim Saisonauftakt im Mai gewann der Audi-Star René Rast im Sonntagsrennen völlig überraschend. Nach seinem Start von Platz 16 aus führte eine mutige Boxenstopp-Strategie zu seinem elften Sieg in der DTM.

Audi gelang im zweiten Rennen in Zolder mit den neuen Turbo-Autos durch René Rast, Nico Müller und Robin Frijns sogar ein Dreifachsieg, obwohl BMW in der ersten Startreihe mit Philipp Eng und Samstags-Sieger Marco Wittmann stand.

In Misano gewann Nico Müller das Sonntagsrennen. Auf dem Norisring konnte sich Bruno Spengler durchsetzen.

DTM 2019: Termine, Datum und Uhrzeit

1 Hockenheim 3.-5. Mai

2 Zolder 17.-19. Mai

3 Misano 7.-9. Juni

4 Norisring 5.-7. Juli

5 Assen 19.-21 Juli

6 Brands Hatch 10.-11. August

7 Lausitzring 23.-25. August

8 Nürburgring 13.-15. September

9 Hockenheim 4.-6. Oktober

DTM 2019: Wer hat die besten Chancen auf den Gesamtsieg?

2018-Meister Gary Paffett ist durch den Ausstieg von Mercedes nicht mehr mit von der Partie. Audi-Fahrer René Rast hat die letzten 6 Rennen für sich entschieden und möchte seine Erfolgsserie fortführen. Dazu sagte BMW-Motorsport-Chef Jens Marquardt: „Es ist ganz schwierig, einen Favoriten zu benennen. Ab dem dritten oder vierten Rennen werden wir sehen, ob sich ein Favoritenfeld herauskristallisiert.“

DTM 2019: Die Fahrer von BMW, Audi und Aston Martin

DTM Fahrer Audi: Jonathan Aberdein, Loïc Duval, Pietro Fittipaldi, Robin Frijns, Jamie Green, Nico Müller, René Rast, Mike Rockenfeller

DTM Fahrer BMW: Philipp Eng, Joel Eriksson, Timo , Bruno Spengler, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann

DTM Fahrer Aston Martin: Jake Dennis, Paul Di Resta, Ferdinand von Habsburg, Daniel Juncadella

DTM 2019 Motor: Der neue Vierzylinder-Motor

Bei der DTM gibt es einen ganz neuen Motor. Vier Zylinder statt acht und Turbo statt Sauger. Der 2 Liter große Turbo hat 610 PS. Das Gesamtgewicht des Autos wurde auf 986 Kilogramm gesenkt. "Viel Leistung – wenig Gewicht", sagt Audi-Motorsportchef Dieter Gass. Zum 1. Mal seit vielen Jahren könne es aber auch zu Ausfällen wegen technischer Defekte kommen. Gass: "Ein Vierzylinder hat ganz andere Ansprüche als ein Achtzylinder.“

DTM 2019 live im TV und Stream sehen: Free-TV auf Sat.1 / „ran“

Wie bereits 2018 alle DTM-Rennen live in der Übertragung in Sat.1 im Format „ran“ zu sehen. Die DTM-Übertragung live in TV, Fernsehen und Live-Stream haben Edgar Mielke als Kommentator. Ihm zur Seite steht Timo Scheider als Experte. Andrea Kaiser und Matthias Killing als Reporter sind an der Rennstrecke und in der Boxengasse dabei. Eine Übertragung der DTM live in TV, Fernsehen und Live-Stream auf anderen Sendern wie DAZN, Sky oder ARD gibt es nicht. Alle Qualifyings und Trainings können DTM-Fans auf Facebook und den Webseiten von Sat.1 und DTM im Live-Stream sehen.

Überholmanöver per Knopfdruck in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft

Deutsche Tourenwagen Meisterschaft: Der Rennfahrer kann per Knopf etwa 30 PS mehr Leistung für etwa 5 Sekunden nutzen. Damit soll das Überholen von anderen Fahrzeugen erleichtert werden. Der Knopf darf jedoch nur maximal 12 Mal pro Rennstrecke gedrückt werden. In der Quali ist die Aktivierung verboten. Insbesondere im ersten und letzten Rennen auf dem Hockenheimring wird das System Wirkung zeigen. "Das Streckenlayout ist perfekt für Überholmanöver", sagt Audi-Rennfahrer Mike Rockenfeller.

