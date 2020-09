vor 52 Min.

Dagmar Freitag: "Athleten vor schwierigen Zeiten"

Die Sportausschussvorsitzende des Bundestages, Dagmar Freitag, sorgt sich um die existenzielle Absicherung der deutschen Topathleten durch erwartete drastische Einnahmeeinbuße im Olympia-Jahr 2021.

Bei der Sitzung des Gremiums am 9. September in Berlin hätten die Athletensprecherin der Leichtathleten und der Kanuten, Nadine Hildebrand und Max Hoff, sowie der Geschäftsführer von Athleten Deutschland, Johannes Herber, "sachlich nachvollziehbare Zahlen" vorgelegt. Sie belegten, dass auf die Spitzenathleten 2021 schwierige Zeiten zukommen, "weil Ausrüster und Sponsoren in diesen Tagen angekündigt haben, die Verträge nicht mehr zu verlängern oder drastisch bis zu 80 Prozent zu kürzen", berichtete Freitag.

"Betroffen sind meines Wissens auch bereits qualifizierte Olympia-Teilnehmer, darunter welche mit Endkampf- oder Medaillenchancen", erklärte die SPD-Politikerin. Unter solchen Voraussetzungen sei aus ihrer Sicht für viele potenzielle Olympia-Teilnehmer eine gezielte Vorbereitung auf die Tokio-Spiele nur unter großen Schwierigkeiten zu gewährleisten. "Es sind schließlich nur ganz wenige Topathleten, die einen solchen Einnahmeverlust ein Jahr lang verkraften können", sagte sie.

Persönlich sei für sie irritieren, dass der Deutsche Olympische Sportbund keine entsprechende Abfrage unter den Kaderathleten angestoßen habe. "Schließlich sollen ja die Athleten im Mittelpunkt stehen", betonte sie. "Die Athleten dürfen sich darauf verlassen, dass wir von Seiten der Bundespolitik das Thema im Auge behalten.

© dpa-infocom, dpa:200909-99-495662/2 (dpa)

