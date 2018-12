vor 39 Min.

Dahlmeier kehrt in Tschechien in Biathlon-Weltcup zurück

Nove Mesto (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier kehrt in den Biathlon-Weltcup zurück.

Im Sprint von Nove Mesto bestreitet die siebenmalige Weltmeisterin am Freitag (17.30 Uhr) ihr erstes Weltcup-Rennen in diesem Winter.

"Laura hat in den vergangenen Wochen recht gut trainieren können und ist gesundheitlich wieder voll belastbar", sagte Florian Steirer, der Disziplin-Trainer der deutschen Biathlon-Damen in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Mitte Oktober hatte Dahlmeier nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, zunächst kürzertreten zu müssen. Ihr Immunsystem war zu geschwächt, wie die Ärzte damals mitteilten. Nach der Zwangspause war die Ausnahme-Skijägerin erst Anfang November moderat ins Training eingestiegen, um sich an die Belastungen zu gewöhnen. "Auch wenn Laura jetzt etwas früher als gedacht in den Weltcup zurückkommt, halten wir aber an unserem langfristigen Plan fest und werden mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf ganz sicher nichts überstürzen", sagte Steirer. (dpa)

