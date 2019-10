vor 4 Min.

Darts EM 2019 in Göttingen: PDC heute live im TV und Stream sehen

Die Darts Europameisterschaft findet vom 24.10. bis 27.10.2019 in Göttingen statt. Alle Infos zu Spielplan, Live-TV, Terminen, Live-Stream und Fernseübertragung haben wir hier für Sie.

Heute geht es los: Bei der Darts EM 2019 messen sich die Top-Spieler des Dart-Sports miteinander. Ausgetragen wird das Turnier in diesem Jahr in Deutschland. Fans aus aller Welt können ihre Idole live in der Lokhalle in Göttingen erleben oder die Übertragung live im TV und Stream verfolgen. Heute Abend ab 18 Uhr stehen sich unter anderem Michael van Gerwen und Ross Smith in der ersten Runde gegenüber. Alle Infos zur Übertragung im Live-TV, Stream und im Free-TV haben wir hier für Sie.

European Championship of Darts: Hier sehen Sie die Darts-EM live im TV und Live-Stream

1. Runde:

Donnerstag, 24.10.2019, ab 19 Uhr

Freitag, 25.10.2019, ab 12:45 Uhr

Freitag, 25.10.2019, ab 19 Uhr

Samstag, 26.10.2019, ab 19 Uhr

Sonntag, 27.10.2019, ab 12.45 Uhr

Sonntag, 27.10.2019, ab 19 Uhr

Live-Stream: auf DAZN und im offiziellen PDC Online-Stream PDC-TV HD

PDC Darts EM in Göttingen: Spielplan & Ablauf der European Championship 2019

In der ersten Runde stehen sich am Donnerstagabend bereits einige Schwergewichte gegenüber. Ross "Smudger" Smith trifft direkt auf Darts-Weltmeister Michael van Gerwen. Im Match vorher stellt sich Jonny " The Ferret" Clayton "The Machine": James Wade wird es dem Waliser auf Weltrang 21 schwer machen; er gilt als einer der erfolgreichsten Dartspieler der Welt. Die Top 32 Spieler der European Tour erhielten ihre Gegner durch Auslosung und spielen nach dem Draw Bracket System bis zum Finale.

Der Spielplan der Darts EM 2019 lautet:

Donnerstag, 24.10.2019:

Joe "Rockstar" Cullen (8) vs. Mervyn " The King " King (25)

(8) vs. Mervyn " " (25) Dave "Chizzy" Chisnall (5) vs. Dimitri " The Dreammaker" van den Bergh (28)

(5) vs. Dimitri " The Dreammaker" van den Bergh (28) Glen "Duzza" Durrant (16) vs. Ricky "Rapid" Evans (17)

(16) vs. (17) Adrian "Jackpot" Lewis (13) vs. Simon "The Wizard" Whitlock (20)

(13) vs. (20) Rob "Voltage" Cross (9) vs. Darren "Demoliton Man" Webster (24)

(9) vs. (24) James "The Machine" Wade (12) vs. Jonny "The Ferret" Clayton (21)

(12) vs. (21) Michael " Mighty Mike" van Gerwen (1) vs. Ross "Smudger" Smith (32)

" van (1) vs. (32) Daryl "Super Chin" Gurney (4) vs. William "The Magpie" O'Connor (29)





Freitag, 25.10.2019:

Jamie "Yozza" Hughes (10) vs. Jermaine "The Machine Gun" Wattimena (23)

(10) vs. Jermaine "The Machine Gun" Wattimena (23) Keegan "Needle" Brown (15) vs. Stephen "The Bullet" Bunting (18)

(15) vs. (18) Krzysztof "The Polish Eagle" Ratajski (11) vs. Chris " Hollywood " Dobey (22)

(11) vs. Chris " " Dobey (22) Nathan "The Asp" Aspinall (14) vs. Steve "The Bronzed Adonis" Beaton (19)

(14) vs. (19) Mensur "The Gentle" Suljovic (6) vs. Vincent "The Dutch Destroyer" van der Voort (27)

Ian "Diamond" White (2) vs. Michael "Bully Boy" Smith (31)

"Bully Boy" (31) Peter "Snakebite" Wright (7) vs. Jeffrey "The Black Cobra" de Zwaan (26)

(7) vs. Jeffrey "The Black Cobra" de Zwaan (26) Gerwyn "The Iceman" Price (3) vs. Ted "Super Ted" Evetts (30)

Spielmodus der Darts Europameisterschaft 2019: Live im Stream online

Bei der PDC Darts EM spielen die Dart-Profis darum, die meisten Legs einer Runde für sich zu entscheiden: In der Vorrunde gewinnt derjenige, der als erstes sechsmal sein 501-Punktekonto exakt auf Null bringt. In den weiteren Runden erhöht sich die Anzahl der maximal zu spielenden Legs auf 19 und schlussendlich 21.

1. Runde: Best of 11

2. Runde: Best of 19

Viertelfinale: Best of 19

Halbfinale: Best of 21

Finale: Best of 21

Live TV-Übertragung der Darts EM 2019: Sport1 überträgt die Partien nicht im Fernsehen

Darts wird in Deutschland sowohl auf Sport1 als auch auf DAZN übertragen: Der Streamingdienst zeigt alle Major-Turniere der PDC live als Online-Stream oder als Re-Live-Stream als Wiederholung. Live in TV und Fernsehen und im Free TV auf Sport1 können Sie nur noch die Premiere League of Darts sowie das World Match Play, den Grand Slam of Darts sowie die Weltmeisterschaft sehen.

