Darts-Sensation im "Ally Pally": Wer ist Fallon Sherrock?

Sie ist die große Überraschung der Darts-WM 2020: die Engländerin Fallon Sherrock. Wer ist die Frau, die aktuell die Männerdomäne Darts aufmischt? Ein Porträt.

Von Daniel Flemm

Darts-Spieler sind häufig nicht die sportlichsten: Das Sponsorenshirt spannt, die Tattoos hängen durch und das einzig gestählte an den Stars des Kneipensports ist häufig der Wurfarm. Schon deshalb muss man aktuell zweimal hinsehen, wenn bei der Darts-WM 2020 die Fans im legendären Londoner Alexandra Palace einer blonden 25-Jährigen aus Milton Keynes in Südengland zujubeln.

"Queen of the Palace": Fallon Sherrock gewinnt als erste Frau ein Match bei der Darts-WM

Fallon Sherrock heißt die Frau, die die Männerdomäne Darts aktuell aufmischt: Dem überraschenden 3:2-Erstrundensieg gegen Ted Evetts am vergangenen Dienstag folgte am Samstag eine echte Darts-Sensation. Gegen den an Position elf gesetzten Österreicher Mensur Suljovic zeigte Sherrock Nehmerqualitäten und gewann die umkämpfte Partie schließlich mit 3:1.

Für die Fans im "Ally Pally" scheint Sherrock eine willkommene Abwechslung zu den vielen männlichen Mitbewerbern zu sein. Die "Queen of the Palace", wie sie nach ihren beiden Auftakterfolgen bereits genannt wird, ist alleinerziehende Mutter eines Sohnes und arbeitet als Friseurin. Von den Stars der Szene - Multimillionären wie Michael van Gerwen, Gary Anderson oder Peter Wright - könnte Sherrock kaum weiter entfernt sein.

PDC gegen BDO: Sherrock ist auch Spielball der Darts-Verbände

Stattdessen kultiviert der junge, weibliche Darts-Star seinen eigenen Stil: Rosa Pfeile, ein passendes Shirt, lackierte Nägel und Katy Perrys "Last Friday Night" als Einlaufmusik - den Fans gefällt, dass Sherrock sich von der testosterongeschwängerten Atmosphäre im Darts-Palast abgrenzt.

Dass Sherrock überhaupt mitspielen darf, ist keine Selbstverständlichkeit: Die Professional Darts Corporation (PDC), die die Darts WM organisiert, reserviert erst seit vergangenem Jahr zwei der insgesamt 96 Startplätze für Frauen. Sherrocks Sieg gegen Evetts war der erste Sieg einer Frau bei einer Darts WM dieses Verbands. Beim kleineren Konkurrenzverband British Darts Organisation (BDO), der die Frauen-Szene dominiert, ist sie dagegen seit längerem ein Star. Ihre Erfolge beim PDC-Turnier dürften die BDO schmerzen: Zwischen den Verbänden herrscht große Konkurrenz, die PDC gilt aber als führender Verband.

Darts-WM 2020: Gegen wen spielt Fallon Sherrock als nächstes?

Wie weit die 25-Jährige noch kommen wird, steht in den Sternen. Es spricht aber vieles dafür, dass Sherrock auch am kommenden Freitag gegen den auf Platz 23 der Weltrangliste stehenden Chris Dobey gute Chancen hat. Ihr Darts steht dem ihrer männlichen Kollegen in nichts nach - im Gegenteil: Gegen Evetts sah es kurzzeitig so aus, als könnte Sherrock ein "nine dart finish" schaffen, also die 501 Punkte mit nur 9 Pfeilen abräumen. Beim siebten Pfeil versagten ihr die Nerven - dem Jubel der Fans im "Ally Pally" tat das jedoch keinen Abbruch.

