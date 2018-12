vor 33 Min.

Darts-WM 2019: Spielplan, Termine, Ergebnisse Sport

Seit dem 13. Dezember wird im Londoner "Ally Pally" um den Darts-WM Titel gespielt. Das Finale wird am 1. Januar 2019 ausgetragen. Alle Infos hier.

Die 26. Darts-WM geht über das Jahr von 2018 in 2019. Die Weltmeisterschaft (PDC World Darts Championship 2019, William Hill World Darts Championship) ist mittlerweile nicht mehr nur in Großbritannien und den Niederlanden ein großes Event, sondern europaweit. Insbesondere in Deutschland fiebern immer mehr Fans mit. Wir verraten Ihnen, wann und wo Sie die Spiele der Darts WM sehen können. Hier finden Sie immer Spielplan und Zeitplan aktuell sowie die Zeiten der Darts Weltmeisterschaft, die Uhrzeit, den Beginn und den Kalender. Das Turnier geht vom 13. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019.

In Deutschland zeigt Sport1 alle Spiele des Darts-Turniers live in TV und Live-Stream. Der Online-Streaming-Dienst DAZN zeigt auch alle Sessions live im Stream.

Hier alle Infos zu: Darts-WM 2019 live in TV und Live-Stream sehen

Die Darts-WM 2019: Spielplan, Zeitplan und Termine

Darts-Spiele am Donnerstag, 13. Dezember, 20 Uhr

J. de Zwaan 3:0 Nitin Kumar

Nitin Kumar M. Schindler 2:3 Cody Harris

Cody Harris Jan Dekker 3:1 Lisa Asthon

Lisa Asthon Rob Cross 3:1 J. de Zwaan



Darts-Partien am Freitag, 14. Dezember, 13:30 Uhr

Michael Barnard 3:2 Jose de Sousa

Jose de Sousa Alan Tabern 3:2 Raymond Smith

Raymond Smith Pauch Nicholson 0:3 Kevin Burness

Kevin Burness Jamie Lewis 3:2 Cody Harris



Darts-WM 2019 am Freitag, 14. Dezember, 20 Uhr

Danny Noppert 3:0 Roden Lam

Roden Lam S. Stevenson 0:3 Ted Evetts

Ted Evetts Chris Dobey 3:0 Boris Koltsov

Boris Koltsov Gary Anderson 3:1 Kevin Burness

Darts-Partien am Samstag, 15. Dezember, 13:30 Uhr

Richard North 3:2 Robert Marijanovic

Robert Marijanovic Mickey Mansell 1:3 Jim Long

Jim Long Josh Payne 3:2 Jeff Smith

Jeff Smith Max Hopp 3:0 Danny Noppert

Darts-Spiele am Samstag, 15. Dezember, 20 Uhr

Toni Alcinas 3:0 Craig Ross

Craig Ross Ryan Searle 3:0 Stephen Burton

Stephen Burton Keegan Brown 3:0 Karel Sedlacek

Karel Sedlacek Michael van Gerwen 3:1 Alan Tabern

Darts-Partien am Sonntag, 16. Dezember, 13:30 Uhr

Gabriel Clemens 3:0 Aden Kirk

Aden Kirk William O'Connor 3:0 Yordi Meeuwisse

Yordi Meeuwisse Brendan Dolan 3:0 Yuanjun Liu

Yuanjun Liu Dave Chisnall 3:2 Josh Payne

Darts-WM am Sonntag, 16. Dezember, 20 Uhr

Luke Humphries 3:0 Adam Hunt

Adam Hunt Matthew Edgar 1:3 Darius Labanauskas

Darius Labanauskas Ross Smith 3:1 Paul Lim

Paul Lim Peter Wright 1:3 Toni Alcinas

Darts-Spiele am Montag, 17. Dezember, 20 Uhr

V. van der Voort 3:1 Lourence Ilagan

Lourence Ilagan Wayne Jones 2:3 Devon Petersen

Devon Petersen Ryan Joyce 3:0 A. Dobromyslova

A. Dobromyslova R. van Barneveld 2:3 D. Labanauskas

Darts-Spiele am Dienstag, 18. Dezember, 13.30 Uhr

Robert Thornton 1:3 Daniel Larsson

Daniel Larsson Ricky Evans 1:3 R. Rodriguez

R. Rodriguez Krzysztof Ratajski 2:3 Seigo Asada

Seigo Asada Darren Webster 0:3 V. van der Voort

Darts-Spiele am Dienstag, 18. Dezember, 20 Uhr

Steve Lennon 3:0 James Bailey

James Bailey Ron Meulenkamp 3:2 Diogo Portela

Diogo Portela D. van den Bergh 3:0 Chuck Puleo

Chuck Puleo Daryl Gurney 3:0 Ross Smith

Darts-Spiele am Mittwoch, 19. Dezember, 13.30 Uhr

Nathan Aspinall 3:0 Geert Nentjes

Geert Nentjes Jeffrey de Graaf 2:3 Noel Malicdem

Noel Malicdem Joe Cullen 0:3 Brandan Dolan

Brandan Dolan Kim Huybrechts 3:0 Daniel Larsson

Darts-Spiele am Mittwoch, 19. Dezember, 20 Uhr

James Wilson 2:3 W. O'Connor

W. O'Connor Simon Whitlock 0:3 Ryan Joyce

Ryan Joyce Michael Smith 3:1 Ron Meulenkamp

Ron Meulenkamp James Wade 3:2 Seigo Asada

Darts-Spiele am Donnerstag, 20. Dezember, 13.30 Uhr

J. Wattimena 3:0 Michael Barnard

Michael Barnard Alan Norris 3:2 Steve Lennon

Steve Lennon Stephen Bunting 1:3 Luke Humphries

Luke Humphries Steve Beaton 0:3 Chris Dobey

Darts-Spiele am Donnerstag, 20. Dezember, 20 Uhr

Cristo Reyes 3:2 R. Rodriguez

R. Rodriguez Mervyn King 3:2 Jan Dekker

Jan Dekker Adrian Lewis 3:0 Ted Evetts

Ted Evetts M. Suljovic 1:3 Ryan Searle

Darts-Spiele am Freitag, 21. Dezember, 13.30 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Benito van de Pas 3:2 Jim Long

Jim Long John Henderson 3:2 Gabriel Clemens

Gabriel Clemens Steve West 3:1 Richard North

Richard North Kyle Anderson 3:1 De Graaf

Darts-Spiele am Freitag, 21. Dezember, 20 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Ian White 2:3 Devon Petersen

Devon Petersen Jelle Klaasen 1:3 Keegan Brown

Keegan Brown Gerwyn Price 2:3 Nathan Aspinall

Nathan Aspinall Jonny Clayton 1:3 Dimitri Van den Bergh

Darts-Spiele am Samstag, 22. Dezember, 13.30 Uhr

Ryan Joyce 4:3 Alan Norris

Alan Norris Dave Chisnall 4:0 Kim Huybrechts

Kim Huybrechts Daryl Gurney 3:4 Jamie Lewis

Darts-Spiele am Samstag, 22. Dezember, 20 Uhr

Ryan Searle 4:1 William O’Connor

William O’Connor Gary Anderson 4:3 Jermaine Wattimena

Jermaine Wattimena Michael van Gerwen 4:1 Max Hopp

Darts WM: van Gerwen - Max Hopp live sehen: Termin und Spielplan

Darts-Spiele am Sonntag, 23. Dezember, 13.30 Uhr

Vincent van der Voort 3:4 Chris Dobey

Chris Dobey Brendan Dolan 4:2 Mervyn King

Mervyn King James Wade 4:3 Keegan Brown

Darts-Spiele am Sonntag, 23. Dezember, 20 Uhr

Adrian Lewis 4:0 Darius Labanauskas

Darius Labanauskas Nathan Aspinall 4:1 Kyle Anderson

Kyle Anderson Rob Cross 4:0 Cristo Reyes

Darts-Spiele am Donnerstag, 27. Dezember, 13.30 Uhr

Devon Petersen 4:2 Steve West

Steve West Dimitri van den Bergh 1:4 Luke Humphries

Luke Humphries Michael Smith 4:2 John Henderson

Darts-Spiele am Donnerstag, 27. Dezember, 20 Uhr

Toni Alcinas 2:4 Benito van de Pas (R3)

Benito van de Pas (R3) Gary Anderson 4:3 Chris Dobey

Chris Dobey M. van Gerwen 4:1 Adrian Lewis

Darts-Spiele am Freitag, 28. Dezember 13.30 Uhr

Nathan Aspinall 4:3 Devon Peterson

Devon Peterson Benito van de Pas - Brendan Dolan

Ryan Joyce - James Wade

Darts-Spiele am Freitag, 28. Dezember, 20 Uhr

Ryan Searle - Smith/Henderson

Jamie Lewis - Dave Chisnall

Rob Cross - Bergh/ Humphries

Darts-Spiele am Samstag, 29. Dezember, 13.30 Uhr

Aspinall/ Petersen - Pas/ Dolan

Lewis/ Chisnall - Gary Anderson

Darts-Spiele am Samstag, 29. Dezember, 20 Uhr

Cross/ Humphries - Searle/Smith

M. van Gerwen - Joyce/ Wade

Wird fortlaufend ergänzt!

Spielplan der Darts-WM 2019: So läuft der Modus der Weltmeisterschaft

Die Darts WM 2018/19 wird im Modus Best of Sets beziehungsweise First to Sets und der Variante Double-Out ausgetragen. Ein sogenanntes Set entscheidet der Darts-Spieler, der zuerst 3 Legs für sich klar macht. Ein Leg gewinnt der Dartsspieler, der zuerst exakt 501 Punkte erzielt. Der finale Darts-Wurf eines Legs muss auf einem Doppel-Feld landen. Steht es 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set greift (außer in der Vorrunde) die so genannte "Two-clear-Legs-Regel". Diese sagt, dass ein Darts-Spieler 2 Legs Vorsprung haben muss, um das Duell für sich zu entscheiden. Gelingt dies keinem, wird die Darts-Partie beim Stand von 5:5 in den Legs durch den so bezeichneten „Sudden-Death-Leg“ endgültig ausgespielt.

Darts-WM: Wer nimmt teil, wer steigt wann ein?

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren werden bei der PDC World Darts Championship 2019 (William Hill World Darts Championship) 96 Dart-Spieler und nicht 72 partizipieren. Die Zusammensetzung besteht aus den 32 am besten platzierten Dartsspielern der PDC Order of Merit vom 25. November 2018, den besten 32 nicht qualifizierten der PDC Pro Tour Order of Merit und 32 Teilnehmern (Wildcard), die in unterschiedlichen Turnieren ermittelt wurden. Zwei der 24 weiteren Startplätze werden an Frauen ausgestellt. Hinzu kommen je ein Teilnehmer aus China, Indien, Südamerika, Japan, Afrika und Neuseeland und 4 aus Europa. Die gesetzten Darts-Spieler (Top 32 der Order of Merit) setzen in der ersten Runde der Darts WM 2019 noch aus.

Darts-WM 2019 aktuell / heute: Spielplan, Zeitplan, Uhrzeit, Beginn & Kalender

Die Vorrunde startet am 13.12.2018 und geht bis zum 19. Dezember. Die gesetzten Spieler des Order of Merit setzen noch aus und stoßen erst in der zweiten Runde dazu. Die Spiele der Vorrunde der Darts WM 2019 werden im Modus best of 5 sets gespielt.

Unter anderen treten auch drei Deutsche in der Vorrunde an. Martin Schindler trifft auf Cody Harris aus Australien und Josh Payne auf Jeff Smith aus Kanada. Außerdem wirft Gabriel Clemens gegen Aden Kirk.

Darts-WM Spielplan und Zeitplan Vorrunde: Die Duelle

Spiel - Spieler 1 - Ergebnis - Spieler 2



1 England Alan Tabern : Australien Raymond Smith



2 Niederlande Danny Noppert : Hongkong Royden Lam



3 England Simon Stevenson : England Ted Evetts



4 England Matthew Edgar : Litauen Darius Labanauskas



5 England Ryan Joyce : Russland Anastasia Dobromyslova



6 Irland Steve Lennon : Australien James Bailey



7 Polen Krzysztof Ratajski : Japan Seigo Asada



8 England Keegan Brown : Tschechien Karel Sedlácek



9 England Ross Smith : Singapur Paul Lim



10 Deutschland Martin Schindler : Neuseeland Cody Harris



11 Deutschland Josh Payne : Kanada Jeff Smith



12 Schottland Robert Thornton : Schweden Daniel Larsson



13 Australien Paul Nicholson : Nordirland Kevin Burness



14 England Michael Barnard : Portugal José de Sousa



15 Niederlande Vincent van der Voort : Philippinen Lourence Ilagan



16 England Chris Dobey : Russland Boris Koltsov



17 Niederlande Jeffrey de Zwaan : Indien Nitin Kumar



18 England Ricky Evans : Österreich Rowby-John Rodriguez



19 Belgien Dimitri van den Bergh : Vereinigte Staaten Chuck Puleo



20 England Luke Humphries : England Adam Hunt



21 England Ryan Searle : England Stephen Burton



22 Irland William O'Connor : Niederlande Yordi Meeuwisse



23 Niederlande Ron Meulenkamp : Brasilien Diogo Portela



24 Deutschland Gabriel Clemens : England Aden Kirk



25 England Nathan Aspinall : Niederlande Geert Nentjes



26 Niederlande Jeffrey de Graaf : Philippinen Noel Malicdem



27 England Wayne Jones : Südafrika Devon Petersen



28 England Richard North : Deutschland Robert Marijanovic



29 Spanien Toni Alcinas : Neuseeland Craig Ross



30 England Mickey Mansell : Kanada Jim Long



31 Nordirland Brendan Dolan : Volksrepublik China Yuanjun Liu



32 Niederlande Jan Dekker : England Lisa Ashton



Die Preisgelder der Darts-WM 2019:

Position (Anzahl der Spieler) Preisgeld Gewinner (1) £ 500.000 Finalist (1) £ 200.000 Halbfinalisten (2) £ 100.000 Viertelfinalisten (4) £ 50.000 Achtelfinalisten (8) £ 35.000 Verlierer der 2. Runde (16) £ 25.500 Verlierer der 1. Runde (32) £ 15.000 Verlierer der Vorrunde (8) £ 7.500 Nine dart finish (12) £ 20.000 £ 2.500.000

Darts-WM 2019 aktuell / heute: Spielplan, Termine, Zeiten, Uhrzeit, Beginn & Kalender

Darts-WM Spielplan und Zeitplan nach der Vorrunde:

Die Sieger der Vorrunde treffen dann auf die gesetzten Spielder des PDC Order of Merit, also auf die Besten der Besten wie beispielsweise Michael van Gerwen der gegen den Sieger des Vorrundenspiels 1 antritt.

Über die genaue Entwicklung von Zeitplan, Spielplan, Zeiten, Uhrzeit, Beginn & Kalender halten wir Sie hier aktuell informiert.

Darts-WM 2019: Die Teilnehmer

PDC Order of Merit

Niederlande Michael van Gerwen England Rob Cross Schottland Peter Wright Schottland Gary Anderson Nordirland Daryl Gurney Flag of Wales (1959–present).svg Gerwyn Price Österreich Mensur Suljović Australien Simon Whitlock England James Wade England Michael Smith England Ian White England Dave Chisnall England Darren Webster England Joe Cullen Flag of Wales (1959–present).svg Jonny Clayton England Adrian Lewis Niederlande Raymond van Barneveld England Stephen Bunting England Mervyn King England Steve Beaton Belgien Kim Huybrechts England Steve West Schottland John Henderson Niederlande Jelle Klaasen England Alan Norris England James Wilson Australien Kyle Anderson Flag of Wales (1959–present).svg Jamie Lewis Niederlande Jermaine Wattimena Niederlande Benito van de Pas Spanien Cristo Reyes Deutschland Max Hopp

PDC Pro Tour Order of Merit

Niederlande Danny Noppert Polen Krzysztof Ratajski England Ricky Evans Niederlande Jeffrey de Zwaan Irland Steve Lennon England Chris Dobey Deutschland Martin Schindler England Josh Payne Deutschland Gabriel Clemens England Ryan Joyce England Richard North England Keegan Brown Nordirland Mickey Mansell Schottland Robert Thornton Niederlande Jan Dekker England Nathan Aspinall Niederlande Ron Meulenkamp Nordirland Brendan Dolan Irland William O'Connor Niederlande Vincent van der Voort England Michael Barnard Spanien Toni Alcinas Australien Paul Nicholson England Simon Stevenson England Luke Humphries Niederlande Jeffrey de Graaf Belgien Dimitri Van den Bergh England Alan Tabern England Wayne Jones England Ross Smith England Ryan Searle England Matthew Edgar

International Qualifiers

Japan Seigo Asada (Japanischer Qualifikant) England Lisa Ashton (UK Damen Qualifikantin) Australien James Bailey (Oceanic Masters Sieger) Nordirland Kevin Burness (Irish Matchplay Sieger) England Stephen Burton (PDPA Qualifikant 3) Portugal José de Sousa (Europa Süd-West Qualifikant) Russland Anastasia Dobromyslova (Welt Damen Qualifikantin) England Ted Evetts (Development Tour 1.) Neuseeland Cody Harris (Challenge Tour) England Adam Hunt (PDPA Qualifikant 1) Philippinen Lourence Ilagan (PDC Asian Tour 1.) England Aden Kirk (PDPA Qualifikant 2) Russland Boris Koltsov (EADC Sieger) Indien Nitin Kumar (Indischer Qualifikant) Litauen Darius Labanauskas (PDC Nordic & Baltic 1.) Hongkong Royden Lam (PDC Asian Tour 2.) Schweden Daniel Larsson (PDC Nordic & Baltic 2.) Singapur Paul Lim (PDC Asian Tour 4.) Volksrepublik China Yuanjun Liu (Chinesischer Qualifikant) Kanada Jim Long (CDC Top 1 CAN) Philippinen Noel Malicdem (PDC Asian Tour 3.) Deutschland Robert Marijanovic (Super League Deutschland) Niederlande Yordi Meeuwisse (Europa West Qualifikant) Niederlande Geert Nentjes (Development Tour 2.) Südafrika Devon Petersen (Afrikanischer Qualifikant) Brasilien Diogo Portela (Südamerikanischer Qualifikant) Vereinigte Staaten Chuck Puleo (CDC Top 1 USA) Österreich Rowby-John Rodriguez (Europa Süd-Ost Qualifikant) Neuseeland Craig Ross (DPNZ Qualifikant) Tschechien Karel Sedlácek (Europa Ost Qualifikant) Kanada Jeff Smith (USA Champion) Australien Raymond Smith (DPA Order of Merit 1.)

Themen Folgen