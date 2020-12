vor 32 Min.

Darts-WM 2020/21: Spielplan, Termine, Uhrzeit, Ergebnisse & Paarungen am Freitag, 1. Januar 2021

Die Darts-WM der Professional Darts Corporation findet vom 15. Dezember bis zum 3. Januar 2021 in London statt. Sie wird zum 28. Mal ausgetragen. Alle Infos zu den aktuellen Terminen, den Paarungen und der Uhrzeit finden Sie hier in unserem Überblick.

Die Darts-WM 2020/21 startete am 15. Dezember und findet bis zum 3. Januar statt. Sie wird von der Professional Darts Corporation im Alexandra Palace in London veranstaltet. 96 Spieler gehen bei der PDC Darts Weltmeisterschaft 2021 an den Start. Das Gesamtpreisgeld der Darts WM der Professional Darts Corporation beträgt knapp 2,8 Millionen Euro. Spieler und Fans freuen sich vor allem auf die einzigartige Dramatik der Darts-WM, die im Dezember mit spektakulären "High Finishes", "180er" und "9-Dartern" spannende Momente garantiert. Alle Infos zum Spielplan, den Terminen, Paarungen und der Uhrzeit finden Sie hier.

Startzeiten der Darts-WM 2020/21 in London: 1. - 3. Runde

Das Turnier wird über 16 Tage in über 28 Sessions ausgetragen. Normalerweise verfolgen 90.000 Zuschauer die Sessions im Dezember, über die Weihnachtszeit ins neue Jahr hinein. Ende November fand die Auslosung für die erste und zweite Hauptrunde der PPC Darts WM statt.

1. Hauptrunde : 15. Dezember bis 20. Dezember 2020: 32 Qualifikanten treten gegen die besten 32 Spieler des Pro Tour Order of Merit gegeneinander an.

2. Hauptrunde : 15. Dezember bis 23. Dezember 2020: Gesetzt sind die Top 32 Spieler der Weltrangliste. Die Sieger der ersten Runde werden diesen zugelost.

3. Runde: 27. Dezember bis 29. Dezember 2020

Die letzten 16: 29. Dezember bis 3. Januar 2021

Der aktuelle Spielplan der Darts-WM 2020/21 in London

Die Auslosung der 1. und 2. Hauptrunde fand Ende November statt. Hier die Paarungen.

Spielplan 1. und 2. Runde Darts-WM 2021:

Dienstag, 15. Dezember 2020: 19 Uhr

Steve West - Amit Gilitwala: 3:0

Steve Beaton - Diogo Portela 0:3

Jeff Smith - Keane Barry 3:1

Peter Wright - Steve West 3:1

Mittwoch, 16. Dezember 2020: 13 Uhr

Ryan Joyce - Karel Sedlacek 3:2

Ross Smith - David Evans 3:0

William O’Connor - Niels Zonneveld 3:0

Chris Dobey - J.Smith 3:2

Mittwoch, 16. Dezember 2020: 19 Uhr

Max Hopp - Gordon Mathers 3:0

Callan Rydz - James Bailey 3:1

Adam Hunt - Lisa Ashton 3:2

Glen Durrant - Diogo Portela 3:0

Donnerstag, 17. Dezember 2020: 13 Uhr

Madars Razma - Toru Suzuki 3:0

Mike De Decker - Edward Foulkes 0:3

Ryan Murray - Lourence Ilagan 3:1

Daryl Gurney - William O’Connor 3:2

Donnerstag, 17. Dezember 2020: 19 Uhr

Luke Woodhouse - Jamie Lewis 2:3

Ron Meulenkamp - Boris Krcmar 3:1

Ryan Searle - Danny Lauby 3:2

Jose de Sousa - Ross Smith 3:1

Freitag, 18. Dezember 2020: 13 Uhr

Mickey Mansell - Haupai Puha 3:0

Darius Labanauskas - Chengan Liu 3:0

Wayne Jones - Ciaran Teehan 3:2

Jamie Hughes - Adam Hunt 0:3

Freitag, 18. Dezember 2020: 19 Uhr

Dirk van Duijvenbode - Bradley Brooks 3:2

John Henderson - Marko Kantele 3:2

Luke Humphries - Paul Lim 2:3

James Wade - Callan Rydz 3:0

Samstag, 19. Dezember 2020: 13 Uhr

Steve Lennon - Daniel Larsson 3:1

Scott Waites - Matt Campbell 3:2

Kim Huybrechts - Di Zhuang 3:0

Mervyn King - Hopp 3:1

Samstag, 19. Dezember 2020: 19 Uhr

Andy Hamilton - Nico Kurz 1:3

Andy Boulton - Deta Hedman 3:1

Damon Heta - Danny Baggish 2:3

Michael van Gerwen - Ryan Murray 3:1

Sonntag, 20. Dezember 2020: 13 Uhr

Derk Telnekes - Nick Kenny 2:3

Jason Lowe - Dmitriy Gorbunov 3:1

Maik Kuivenhoven - Matthew Edgar 0:3

Vincent van der Voort - Ron Meulenkamp 3:2

Sonntag, 20. Dezember 2020: 19 Uhr

Martijn Kleermaker - Cameron Carolissen (kampflos, positiver Corona-Test Kleermarker)

Keegan Brown - Ryan Meikle 3:0

Jeffrey de Zwaan - Ryan Searle 0:3

Jonny Clayton - John Henderson 3:1

Montag 21. Dezember 2020: 19 Uhr

Krzysztof Ratajski - Ryan Joyce 3:0

Ian White - Kim Huybrechts 1:3

Gerwyn Priice - Jamie Lewis 3:2

Gabriel Clemens - Nico Kurz 3:1

Dienstag, 22. Dezember 2020: 13 Uhr:

Brendan Dolan - Edward Foulkes 3:1

Joe Cullen - Wayne Jones 3:0

Simon Whitlock - Darius Labanauskas 3:2

Adrian Lewis - Danny Baggish 1:3

Dienstag, 22. Dezember 2020: 19 Uhr:

Danny Noppert - Cameron Carolissen 3:1

Devon Petersen - Steve Lennon 3:1

- 3:1 Rob Cross - Dirk van Duijvenbode 3:2

- Dirk van Duijvenbode 3:2 D. Van den Bergh - Paul Lim 3:0

Mittwoch, 23. Dezember 2020: 13 Uhr

Ricky Evans - Mickey Mansell 3:1

- 3:1 Gary Anderson - Madars Razma 3:1

- Madars Razma 3:1 Stephen Bunting - Andy Boulton 3:2

- 3:2 Mensur Suljovic - Matthew Edgar 3:1

Mittwoch, 23. Dezember 2020: 19 Uhr

Dave Chisnall - Keegan Brown 3:1

- 3:1 Jermaine Wattimena - Nick Kenny 3:1

3:1 Nathan Aspinall - Scott Waites 3:2

- 3:2 Michael Smith - Jason Lowe 1:3

Spielplan 3. Runde

Sonntag, 27. Dezember 2020: 13 Uhr

Krzysztof Ratajski - Simon Whitlock 4:0

- 4:0 Kim Huybrechts - Ryan Searle 2:4

- 2:4 D. Van den Bergh - J. Wattimena 4:0

Sonntag, 27. Dezember 2020: 19 Uhr

Joe Cullen - Jonny Clayton 4:3

- 4:3 Peter Wright - Gabriel Clemens 3:4

- 3:4 Michael van Gerwen - Ricky Evans 4:0

Montag, 28. Dezember 2020: 13 Uhr

Jose de Sousa - Mervyn King 0:4

0:4 Dirk van Duijvenbode - Adam Hunt 4:0

Nathan Aspinall - V. van der Voort 0:2

Montag, 28. Dezember 2020: 19 Uhr

Gary Anderson - Mensur Suljovic 4:3

- 4:3 Gerwyn Price - Brendan Dolan 4:3

4:3 Glen Durrant - Danny Baggish 4:2

Dienstag, 29. Dezember 2020: 13 Uhr

James Wade - Stephen Bunting 2:4

- 2:4 Daryl Gurney - Chris Dobey 4:1

- Chris Dobey 4:1 Jason Lowe - Devon Petersen 0:4

Dienstag, 29. Dezember 2020: 19 Uhr

Dave Chisnall - Danny Noppert 4:2

- Danny Noppert 4:2 Michael van Gerwen - Joe Cullen 4:3

- 4:3 Gabriel Clemens - Krzysztof Ratajski 3:4

Spielplan Darts-WM Achtelfinale:

Mittwoch, 30. Dezember 2020: 13 Uhr

Devon Petersen - Gary Anderson 0:4

- 0:4 V. van der Voort - Daryl Gurney 2:4

- 2:4 Stephen Bunting - Ryan Searle 4:3

Mittwoch, 30. Dezember 2020: 19 Uhr

Dirk van Duijvenbode - Glen Durrant 4:3

4:3 Gerwyn Price - Mervyn King 4:1

4:1 Chisnall - D. van den Bergh 4:2

Spielplan Darts-WM 21 Viertelfinale:

Freitag, 1. Januar 2021: 13 Uhr

Krzysztof Ratajski - Bunting

Anderson - Duijvenbode / Durrant

Freitag, 1. Januar 2021: 19 Uhr

Michael van Gerwen - Chisnall / Bergh

Price / King - Voort / Gurney

Spielplan Darts-WM Halbfinale:

Samstag, 2. Januar 2021: 19 Uhr

Halbfinale: Gerwen / Chisnall / Bergh - Petersen / Anderson / Duijvenbode / Durrant

/ / Bergh - / / Duijvenbode / Durrant Halbfinale: Ratajski / Bunting / Searle - Price / King / Voort / Gurney

Spielplan Darts-WM WM-Finale 2021:

Sonntag, 3. Januar 2021: 20.30 Uhr

Finale: Gerwen / Chisnall / Bergh / Petersen / Anderson / Duijvenbode / Durran - Ratajski / Bunting / Searle / Price / King / Voort / Gurney

Die Teilnehmer der Darts WM 2020/21 in London

Bereits zum 28. Mal wird die Darts WM ausgetragen. 96 Spieler kämpfen bei der Weltmeisterschaft in London um das Preisgeld von umgerechnet 2,8 Millionen Euro. Seit 2019 entfällt die Vorrunde, dafür wird mit einem erweiterten Teilnehmerfeld eine vierte Runde ausgetragen. Die Qualifikanten für die PDC Worlds Darts Championship 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Top-32 der "PDC Order of Merit" (gesetzt für die 2. Runde)

Top-32 der "PDC Pro Tour Order of Merit"

32 Wildcards (aus Qualifikationsturnieren)

Der Modus der Dart-WM 2020/21 in London

Ein Satz besteht aus 5 Legs. Beide Spieler beginnen mit 501 Punkten und müssen mit einem Doppelfeld das Leg beenden. Ab der 2. Runde muss der entscheidende Satz mit 2 Legs Vorsprung gewonnen werden. Im Falle eines 5:5, erfolgt ein Sudden-Death-Leg.

1. Runde: Best of 5 Sätze

Best of 5 Sätze 2. Runde: Best of 5 Sätze

Best of 5 Sätze 3. Runde: Best of 7 Sätze

Best of 7 Sätze 4. Runde: Best of 7 Sätze

Best of 7 Sätze Viertelfinale: Best of 9 Sätze

Best of 9 Sätze Halbfinale: Best of 11 Sätze

Best of 11 Sätze Finale: Best of 13 Sätze

Preisgelder der Darts-WM in London

Die Preisgelder der Darts-WM sind wie im Jahr 2020. Der Weltmeister erhält 500.000 Pfund (ca. 560.000 Euro), insgesamt sind 2.500.000 Pfund (ca. 2.8 Millionen) ausgelobt.

Gesamt: 2.500.000 Pfund (ca. 2,8 Millionen Euro)

1. Runde: 7.500 Pfund (ca. 8.400 Euro)

2. Runde: 15.000 Pfund (ca. 16.780 Euro)

3. Runde: 25.000 Pfund (ca. 27.970 Euro)

4. Runde: 35.000 Pfund (ca. 39.160)

Viertelfinale: 50.000 Pfund (ca. 55940 Euro)

Halbfinale: 100.000 Pfund (ca. 111.885 Euro)

Finale: 200.000 Pfund (ca. 223.770 Euro)

Sieger: 500.000 Pfund (ca. 560.000 Euro)

