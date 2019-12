18:14 Uhr

Darts WM 2020, Halbfinale heute am 30.12: TV-Übertragung, Spielplan

Darts WM 2020 im Ally Pally in London: Heute am 30.12 geht es um den Einzug ins Finale. Alle Termine und Infos zu Spielplan, Teilnehmern und zur Übertragung.

Darts WM 2020 in London: Die vier Halbfinalisten treten heute Abend gegeneinander an. Peter Wright, Gerwyn Price, M. van Gerwen, Nathan Aspinall - Wer schafft es ins Finale? Spielplan, Termine und TV-Übertragung - lesen Sie hier alle Infos zur Darts WM 2020 im Überblick.

Die "William Hill World Darts Championship 2019/2020" ist die 27. Weltmeisterschaft, die von der Professional Darts Corporation organisiert wird. Hier lesen Sie mehr zur Übertragung: Darts WM 2020 live in TV und Live-Stream: die TV-Termine

Darts WM: Datum 2020 - Spielplan heute, Termine, Uhrzeiten, Zeitplan

Hier finden Sie zeitnah den Spielplan zur Darts WM 2020 mitsamt Zeitplan, Termine und der Uhrzeit. Die Darts Weltmeisterschaft geht vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020.

Die ersten Spiele fanden im "Best of 5 sets"-Modus statt. Sprich: Sieger wird, wer 3 von 5 möglichen Spielen gewinnt. Los ging es am Freitag, 13.12.19. Hier alle Wettkampftage mit Begegnungen und Teilnehmern:

Freitag, 13. Dezember 2019, 20 Uhr (3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde)

Jelle Klaasen - Kevin Burness

- Kim Huybrechts - Geert Nentjes

- Geert Nentjes Luke Humphries - Devon Peterson

- Michael van Gerwen - Klaasen / Burness

Samstag, 14. Dezember 2019, 13.30 Uhr (3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde)

Darius Labanauskas - Mathew Edgar

Ryan Meikle - Yuki Yamada

- Luke Woodhouse - Paul Lim

- Jermaine Wattimena - Humphries / Petersen

Samstag, 14. Dezember 2019, 20 Uhr (3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

MArk McGeeney - Matt Campbell

Jamie Hughes - Zoran Lerchbacher

- Raymond van Barneveld - Darin Young

- Darin Young Rob Cross - Huybrechts/Nentjes

Sonntag, 15. Dezember 2019, 13.30 Uhr 3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde

Kyle Anderson - Xiaochen Zong

- Xiaochen Zong Ross Smith - Ciaran Teehan

- Brendan Dolan - Nitin Kumar

- Ian White - Labanauskas/Edgar

Sonntag, 15. Dezember 2019, 20 Uhr (3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde)

Arron Munk - Jose Justicia

Andy Boulton - Danny Baggish

- Danny Baggish James Richardson - Mikuru Suzuki

Michael Smith - Woodhouse/ Lim

Montag, 16. Dezember 2019, 20 Uhr (3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde)

Steve Lennon - Callan Rydz

- Rydz William O’Connor - Marko Kantele

V. van der Voort - Keane Barry

- Gary Anderson - Gary Anderson

Dienstag, 17. Dezember 2019, 13.30 Uhr (3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde)

Ryan Searle - Robbie King

- Robbie King Cristo Reyes - Lourence Ilagan

Rowby Rodriguez - Noel Malicdem

Krzysztof Ratajski - Zoran Lerchenbacher

Dienstag, 17. Dezember 2019, 20 Uhr (3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde)

Ritchie Edhouse - Boris Koltsov

Jose De Sousa - Damon Heta

- Damon Ted Evetts - Fallon Sherrock

- Fallon Sherrock Jeffrey de Zwaan - Darin Young

Mittwoch, 18. Dezember 2019, 13.30 Uhr (3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde)

Ron Meulenkamp - Ben Robb

Mickey Mansell - Seigo Asada

- Seigo Asada Harry Ward - Madars Razma

- Madars Razma Stephen Bunting - Jose Justicia

Mittwoch, 18. Dezember 2019, 20 Uhr (3 x 1. Runde und 1 x 2. Runde)

James Wilson - Nico Kurz

- Nico Kurz Josh Payne - Diogo Portela

- Diogo Portela Gabriel Clemens - Benito van de Pas

- Benito van de Pas James Wade - Ritchie Edhouse

Donnerstag, 19. Dezember 2019, 13.30 Uhr (2 x 1. Runde und 2 x 2. Runde)

Justin Pipe - Benjamin Pratnemer

- Benjamin Pratnemer Ryan Joyce - Jan Dekker

- John Henderson - James Richardson

- James Richardson Steve Beaton - Kyle Anderson

Donnerstag, 19. Dezember 2019, 20 Uhr (4 x 2. Runde)

Chris Dobey - Ron Meulenkamp

Danny Noppert - Callan Rydz

Rydz Dave Chisnall - V. van der Voort

- V. van der Gerwyn Price - William O'Connor

Freitag, 20. Dezember 2019, 13.30 Uhr (4 x 2. Runde)

Darren Webster - Yuki Yamada

- Mervyn King - Ciaran Teehan

- Jonny Clayton - Joyce / Dekker

- Joyce / Ricky Evans - Mark McGeeney

Freitag, 20. Dezember 2019, 20 Uhr (4 x 2. Runde)

Nathan Aspinall - Danny Baggish

- Danny Baggish Joe Cullen - Nico Kurz

- Nico Kurz Max Hopp - Benito van de Pas

- Benito van de Pas Peter Wright - Noel Malicdem

Samstag, 21. Dezember 2019, 13.30 Uhr (4 x 2. Runde)

Keegan Brown - Seigo Asada

- Seigo Asada Simon Whitlock - Harry Ward

- Steve West - Ryan Searle

Adrian Lewis - Cristo Reyes

Samstag, 21. Dezember 2019, 20 Uhr (4 x 2. Runde)

Daryl Gurney - Pipe / Pratnemer

- / Pratnemer Glen Durrant - Damon Heta

- Damon Mensur Suljovic - Fallon Sherrock

- Fallon Sherrock D. van den Bergh - Josh Payne

Sonntag, 22. Dezember 2019, 13.30 Uhr (3 x 3. Runde)

Jonny Clayton - Stephen Bunting

- Darius Labanauskas - Max Hopp

Nathan Aspinall - Krzysztof Ratajski

Sonntag, 22. Dezember 2019, 20 Uhr (3 x 3. Runde)

James Wade - Steve Beaton

- Kim Huybrechts - Danny Noppert

- Danny Noppert Michael van Gerwen - Ricky Evans

Montag, 23. Dezember 2019, 13.30 Uhr (3 x 3. Runde)

Nico Kurz - Luke Humphries

Adrian Lewis - Darren Webster

- Luke Woodhouse - D. Van den Bergh

Montag, 23. Dezember 2019, 20 Uhr (3 x 3. Runde)

Dave Chisnall - Jeffrey de Zwaan

- Jeffrey de Zwaan Gary Anderson - Ryan Searle

- Peter Wright - Seigo Asada

Freitag, 27. Dezember 2019, 13.30 Uhr (3 x 3. Runde)

Simon Whitlock - Mervyn King

- Fallon Sherrock - Chris Dobey

Daryl Gurney - Glen Durrant

Freitag, 27. Dezember 2019, 20 Uhr (3 x 3. Runde)

Gerwyn Price - John Henderson

Gary Anderson - Nathan Aspinall

- M. van Gerwen - Stephen Bunting

Samstag, 28. Dezember 2019, 13.30 Uhr (3 x 4. Runde)

Steve Beaton - Darius Labanauskas

- Darius Labanauskas Kim Huybrechts - Luke Humphries

- Dimitri Van den Bergh - Adrian Lewis

Samstag, 28. Dezember 2019, 20 Uhr (3 x 4. Runde)

Peter Wright - Jeffrey de Zwaan

- Jeffrey de Zwaan Glen Durrant - Chris Dobey

- Chris Dobey Gerwyn Price - Simon Whitlock

Sonntag, 29. Dezember 2019, 13.30 Uhr (2 x Viertelfinale)

Nathan Aspinall - Dimitri Van den Bergh

- Dimitri Van den Bergh Luke Humphries - Peter Wright

Sonntag, 29. Dezember 2019, 20 Uhr (2 x Viertelfinale)

Michael van Gerwen - Darius Labanauskas

- Darius Labanauskas Glen Durrant - Gerwyn Price

Montag, 30. Dezember 2019, 20 Uhr (2x Halbfinale, Best of 11)

Peter Wright - Gerwyn Price

M. van Gerwen - Nathan Aspinall

Mittwoch, 1. Januar 2020, 21 Uhr (Finale, Best of 13)

Gerwen / Aspinall - Wright / Price

Darts WM heute live im TV: Übertragung im Fernsehen und Stream und Free-TV?

Sie wollen die Darts WM 2020 live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen? Kein Problem, hier gibt es alle Infos: Darts WM 2020 live in TV und Live-Stream: die TV-Termine

Darts WM 2020: Teilnehmer und Favoriten - Welche deutschen Spieler waren mit dabei?

Order of Merit, Second Round (Seeded)

Netherlands Michael van Gerwen England Rob Cross England Michael Smith Wales Gerwyn Price Scotland Gary Anderson Northern Ireland Daryl Gurney England James Wade Scotland Peter Wright England Ian White England Dave Chisnall Austria Mensur Suljović England Nathan Aspinall Australia Simon Whitlock England Joe Cullen England Adrian Lewis Wales Jonny Clayton Netherlands Jermaine Wattimena Poland Krzysztof Ratajski England Stephen Bunting England Darren Webster England Mervyn King Netherlands Jeffrey de Zwaan England Chris Dobey Germany Max Hopp England Steve Beaton England Keegan Brown England Steve West Belgium Dimitri Van den Bergh England Glen Durrant Scotland John Henderson England Ricky Evans Netherlands Danny Noppert

Pro Tour Order of Merit, First Round

England Jamie Hughes Portugal José de Sousa Netherlands Vincent van der Voort Northern Ireland Brendan Dolan Germany Gabriel Clemens England Justin Pipe Republic of Ireland William O'Connor Netherlands Ron Meulenkamp England Harry Ward England Ross Smith Australia Kyle Anderson Belgium Kim Huybrechts England Ted Evetts England Andy Boulton England Ryan Joyce Netherlands Raymond van Barneveld England Luke Humphries Lithuania Darius Labanauskas England Ryan Searle England Arron Monk England Ritchie Edhouse England Mark McGeeney England Josh Payne Spain Cristo Reyes England James Richardson Netherlands Jelle Klaasen England James Wilson England Luke Woodhouse Republic of Ireland Steve Lennon Austria Rowby-John Rodriguez England Ryan Meikle Northern Ireland Mickey Mansell

International Qualifiers, First Round

Japan Seigo Asada - PDJ Japanese Qualifier United States Danny Baggish - North American Champion Republic of Ireland Keane Barry - Tom Kirby Memorial Irish Matchplay Champion Canada Matt Campbell - CDC Highest Ranked Canadian Netherlands Jan Dekker - West Europe Qualifier Australia Damon Heta - DPA Pro Tour Order of Merit 1st Philippines Lourence Ilagan - Asian Tour Order of Merit 1st Spain Jose Justicia - South-West Europe Qualifier Finland Marko Kantele - PDCNB Order of Merit 2nd Australia Robbie King - Oceanic Masters Russia Boris Koltsov - EADC Qualifier India Nitin Kumar - India Qualifier Singapore Paul Lim - Asian Tour Order of Merit 3rd Philippines Noel Malicdem - Asian Tour Order of Merit 2nd Netherlands Geert Nentjes - Development Tour Order of Merit 1st South Africa Devon Petersen - Africa Qualifier Slovenia Benjamin Pratnemer - East Europe Qualifier Latvia Madars Razma - PDCNB Order of Merit 1st England Callan Rydz - Challenge Tour Order of Merit 1st Republic of Ireland Ciaran Teehan - Development Tour Order of Merit 2nd Japan Yuki Yamada - Asian Tour Order of Merit 4th United States Darin Young - CDC Highest Ranked American China Xiaochen Zong - PDC China Qualifier Niederlande Benito van de Pas (Tour Card Qualifikant) Nordirland Kevin Burness (Tour Card Qualifikant) England Matthew Edgar (Tour Card Qualifikant) England Fallon Sherrock (Britische Damen-Qualifikantin) Preisgeld

Preisgelder der Darts WM 2020

Gewinner £500,000

Zweitplatzierter £200,000

Halbfinalist £100,000

Viertelfinalist £50.000

Verlierer der vierten Runde £35,000

Verlierer der dritten Runde £25,000

Verlierer der zweiten Runde £15,000

Verlierer der ersten Runde £7,500

Darts Weltmeisterschaft: Ally Pally in London

Die Darts WM 2020 findet traditionell im Ally Pally statt: Alexandra Palace ist ein in London gelisteter Unterhaltungs- und Sportort der Klasse II, der sich im Muswell Hill im Londoner Stadtteil Haringey befindet. Es wurde auf dem Gelände von Tottenham Wood und der späteren Tottenham Wood Farm errichtet. Ursprünglich von John Johnson und Alfred Meeson erbaut, wurde es 1873 eröffnet. Der als "The People's Palace" bezeichnete und als "Ally Pally" bezeichnete Palast sollte als öffentliches Zentrum für Erholung, Bildung und Unterhaltung dienen; Nordlondons Pendant zum Crystal Palace in Südlondon.

