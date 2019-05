Das Problem sind die Schiedsrichter

Schwere Bedingungen

Perfekter Start: Triathlon-Star Frodeno siegt in Buschhütten

Er ist zurück. Mit einem Sieg in Südwestfalen startet Jan Frodeno in die Wettkampfsaison. Die Bedingungen sind nicht leicht, die Strecke ist ungewohnt. Für Kumpel Sebastian Kienle läuft es in den USA lange sehr gut. Ein umstrittene Strafe wirft ihn aber zurück.