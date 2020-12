vor 2 Min.

Das Schweigen von Joachim Löw ist ein Teil des Problems

Während DFB-Direktor Oliver Bierhoff überall präsent ist, ist Bundestrainer Jogi Löw bislang abgetaucht. Das zeigt, woran es eigentlich hakt.

Von Florian Eisele

DFB-Direktor Oliver Bierhoff wirkt in diesen Tagen wie jemand, der in einem in Flammen stehenden Haus mit einem Feuerlöscher von einem Brandherd zum nächsten rennt. Schon vor der historischen 0:6-Packung gegen Spanien hatte Bierhoff in einer Pressekonferenz für einen wohlwollenderen Umgang mit der Nationalmannschaft geworben.

Nach der Demontage in Sevilla und der internen Fehleranalyse, die ergab, dass man mit Löw weitermachen wolle, ist der Ex-Stürmer erneut der Erste aus dem DFB-Tross, der sich zu Wort meldete. Mit einem Powerpoint-Vortrag und dem Verweis, doch bitteschön nicht alles anhand eines Spiels zu bewerten.

Selbst die Ankündigung, dass Löw sich äußert, kommuniziert Bierhoff

Dass Bundestrainer Joachim Löw sich bislang schweigend zurückhält, missfällt nicht nur Bayern-Boss Karl Heinz Rummenigge. Der verweist zurecht darauf, dass der Trainer in der sportlich ersten Reihe steht und folglich als Erster eine Auskunft schuldig wäre. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass selbst die Ankündigung, dass Löw sich nun auch öffentlich äußern werde, ebenfalls von Bierhoff kommuniziert wurde. Fast schon beschwichtigend sagte der DFB-Direktor über Löw: "Er wird nächste Woche reden, das kann ich garantieren."

Wie die Deutschen zu Bundestrainer Löw stehen 1 / 3 Zurück Vorwärts Nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien ist der Großteil der Fußballfans in Deutschland laut einer Umfrage für einen Rücktritt von Bundestrainer Joachim Löw. 66 Prozent der Fußballinteressierten sprachen sich in einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv für einen Löw-Rücktritt aus. Unter allen Bundesbürgern ist fast jeder Zweite für einen solchen Schritt des Bundestrainers. Beim Deutschen Fußball-Bund ist ein Rücktritt oder eine Entlassung Löws jedoch derzeit kein Thema.

Als Wunschkandidat für den Trainerposten gilt vielen Befragten Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Er wurde von 62 Prozent derjenigen, die sich für einen Löw-Rücktritt aussprachen, als geeigneter Nachfolger genannt. Weitere Kandidaten wie Hansi Flick (19 Prozent) oder Thomas Tuchel und Ralf Rangnick (13 Prozent) folgen mit weitem Abstand.

Für rund jeden zweiten Bürger und rund zwei Drittel der Fußballinteressierten sollten auch die von Löw aussortierten ehemaligen Leistungsträger Mats Hummels oder Thomas Müller wieder im Kader der Nationalmannschaft stehen. Deutlich weniger sahen das bei Jérôme Boateng oder Mario Götze so. Rund jeder fünfte Interessierte meinte, dass keiner der genannten Spieler in die Nationalmannschaft zurückkehren sollte.

Je länger das Schweigen Löws andauert, desto mehr scheint es, dass dieses Abtauchen des Bundestrainers ein Teil des Problems ist.

Joachim Löw wirkt dünnhäutig und stellenweise arrogant

Neben dem Aktionismus von Bierhoff wirkt Löw, als ob er unbeteiligt am Strand von Sotschi an einer Straßenlaterne lehnt. Der 60-Jährige reagiert seit längerem bei Kritik dünnhäutig, phasenweise sogar abgehoben. Nach der verpatzten WM 2018 sprach er selbst diesen Wesenszug sogar an und sagte, dass er "stellenweise arrogant" agiert hätte. Diese Einsicht hat offenbar nicht lange angehalten. Als er im Oktober mit Kritik an seiner Person konfrontiert wurde, antwortete er "über den Dingen" zu stehen.

Nun wird Löw also sprechen. Erst, nachdem von außen Druck aufgebaut wurde. Erst, nachdem bekannt wurde, dass DFB-Präsident Fritz Keller sich wohl am liebsten im Sommer von ihm getrennt hätte. Erst, nachdem drei Wochen seit der höchsten Niederlage einer deutschen Mannschaft seit fast 90 Jahren vergangen sind.

Zu besprechen gibt es genug. Kritik an einer deutschen Mannschaft, die seit Jahren keinen begeisternden Fußball mehr spielt, obwohl ein Großteil der Spieler bei ihren Vereinen große Erfolge feiert, gibt es zur Genüge. Die Frage ist nur, ob Löw noch in der Lage ist, diese Kritik an sich ranzulassen, um sie konstruktiv zu verarbeiten. Sein langes und lautes Schweigen deutet auf etwas anderes hin.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen