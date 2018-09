Das Testspiel Deutschland - Peru live im TV und Stream sehen

vor 37 Min.

Nach dem 0:0 gegen Weltmeister Frankreich soll der nächste Schritt gelingen. Anpfiff ist am Sonntag um 20.45 Uhr. So sehen Sie die Partie im Live-Stream und im TV.

Es war eine Nullnummer, die Grund zur Hoffnung gibt: Am Donnerstagabend trennten sich Deutschland und der aktuelle Weltmeister Frankreich mit 0:0. Nach dem blamablen WM-Aus in der Vorrunde gewann der ehemalige Champion Deutschland gegen den aktuellen Titelträger zwar nicht das Spiel - obwohl Chancen da waren und durch die sensationellen Paraden des französischen Schlussmanns Areola entschärft wurden - sehr wohl aber einen Teil des Kredits zurück, der in Russland verspielt worden war. Bundestrainer Löw betonte nach Schlusspfiff, dass dies nur der Anfang sein könne: "Wir können uns nicht in ein oder zwei Spielen rehabiltieren." Dieser Prozess müsse länger angehen - am besten schon im nächsten Spiel. Am Sonntag, 9. September, steht in Sinsheim der nächste Test an. Gegner ist ab 20.45 Uhr die Nationalmannschaft von Peru. Das Spiel gibt es live im TV und im Stream zu sehen.

Dabei dürfte es personell einige Rochaden geben: Anstatt wie gegen das enorm konterstarke auf eine Abwehrkette mit vier Innenverteidigern zu setzen, dürfte Bundestrainer Löw gegen den etwas schwächeren Gegner eine wesentlich offensivere Aufstellung wählen. Als wahrscheinlich gilt, dass der offensivstarke Hoffenheimer Nico Schulz statt Antonio Rüdiger links verteidigen wird. Zudem dürfte Julian Brandt wohl eine Chance bekommen. Der Leverkusener hat vom zurück getretenen Mesut Özil die Rückennummer 10 erhalten - ein Zeichen der Wertschätzung Löws. Auch Brandts Vereinskollege Kai Havertz dürfte eine Option sein. Löw rühmte ihn in der Pressekonferenz nach dem Frankreich-Spiel als "einen unserer talentiertesten Spieler". Auch Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona dürfte eine Chance erhalten.

Den Kern des Teams - daran ließ Löw keinen Zweifel - werden aber weiterhin die Weltmeister von 2014 bilden. "Es wurde im Vorfeld viel diskutiert, wie stark der Umbruch sein muss. Jogi Löw hat natürlich die Spieler, die schon länger dabei sind, bewusst in die Verantwortung genommen. Der Verantwortung muss man sich stellen. Natürlich ist die Motivation hoch gewesen, nicht nur sich selbst, sondern auch den Mitspielern zu zeigen, dass man um jeden Quadratmeter kämpfen muss", sagte Thomas Müller, der als Offensivmann viel nach hinten mitarbeitete.

Wer sich ansehen möchte, wie sich die DFB-Elf gegen die Südamerikaner schlägt, sollte bei RTL einschalten. Der Kölner Privatsender startet seine Übertragung um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Florian König wird die Partie kommentieren, als Moderatoren im Studio sind Laura Wontorra und Thomas Wagner im Einsatz. Wer sich die Partie im Live-Stream ansehen möchte, muss auf das RTL-Angebot "TV Now" zurückgreifen, den Link dazu finden Sie hier. Allerdings ist das Angebot nicht kostenlos. Neukunden können "TV Now" 30 Tage lang kostenlos testen, danach fallen monatlich 2,99 Euro an. Zur App von "TV Now" für Android-User kommen Sie hier, die Version für das Apple-Betriebssystem iOS finden Sie hier. (eisl)

