vor 22 Min.

Das bringt der Wintersport am Freitag

Am heutigen Freitag macht die Biathlon-WM eine Pause. Aktiv sind die alpinen Skifahrer und die Skispringer in der Qualifikation der Raw-Air-Tour.

Bei der Biathlon-WM ist Ruhetag, dafür sind die alpinen Skirennfahrer und die Skispringer im Einsatz. Weitere Kristallkugeln werden aber nicht vergeben.

Im alpinen Team-Event geht es nur um den Tagessieg. Die Skispringer müssen in Norwegen in der Qualifikation ran vor der letzten Station der Raw-Air-Tour.

SKI ALPIN

Weltcup, Soldeu/Andorra

Team-Event 12.00 Uhr (Eurosport 2)

Nach dem bitteren vierten Platz im Team-Event bei der WM in Are bekommt die deutsche Mannschaft bei den Weltcup-Finals in Andorra die Gelegenheit zu einer Revanche. Im Viertelfinale kommt es wie vor gut vier Wochen im kleinen WM-Finale zum Duell mit Italien. Ein Sieg in Soldeu wäre gut fürs Selbstvertrauen, Lena Dürr und Christina Geiger fahren tags darauf im Slalom um einen guten Abschluss ihrer Saison. Die beiden Startplätze für die Herren bekommen die jungen Anton Tremmel und Fabian Himmelsbach, denen Herren-Trainer Mathias Berthold für die Zukunft in dieser Disziplin viel zutraut.

SKIFLIEGEN

MÄNNER: Raw Air in Vikersund/Norwegen

QUALIFIKATION (17.30 Uhr Eurosport)

In Vikersund steht die letzte Station der Raw Air auf dem Programm. Bevor am Samstag ein Teamwettkampf stattfindet und am Sonntag das Einzelspringen folgt, messen sich Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler, Gesamtweltcupsieger Ryoyu Kobayashi und Co. in der Qualifikation. Bei der Raw-Air-Serie geht es für den Sieger im eigenen Gesamtklassement um 60.000 Euro Preisgeld. Bislang konnten die deutschen Springer in Norwegen noch nicht an ihre WM-Form anknüpfen und haben daher keine realistischen Chancen mehr auf den Gesamtsieg. (dpa)

Themen Folgen