vor 42 Min.

Das nächste Drama

Der Fußball zeigt abermals, wie wundervoll und grausam er sein kann. Tottenham schaltet in letzter Sekunde Ajax Amsterdam aus und komplettiert das englische Finale

24 Stunden nach Jürgen Klopp und dem FC Liverpool hat Tottenham Hotspur für das nächste britische Fußball-Wunder gesorgt. Dank Dreifach-Torschütze Lucas Moura zogen die Londoner in einer weiteren denkwürdigen Europacup-Nacht in das Finale gegen die Reds ein und beendeten das Außenseiter-Märchen von Ajax Amsterdam in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Die Spurs erreichten ihr erstes Champions-League-Endspiel am 1. Juni in Madrid durch einen 3:2-Sieg und schafften dabei ein ähnlich eindrucksvolles Comeback wie die Reds tags zuvor.

Nach dem Abpfiff stürmten Trainerteam und Ersatzspieler der Spurs auf den Platz und feierten ihren Hattrick-Helden Lucas Moura. Coach Mauricio Pochettino sank ungläubig auf den Rasen und schlug die Hände vors Gesicht. Tottenham gelang als erst zweitem Verein in der Historie der Königsklasse der Final-Einzug trotz einer Hinspiel-Niederlage zu Hause – und machte dabei sogar noch einen 0:2-Pausenrückstand am Mittwoch wett.

Das Spiel in der stimmungsvollen Johan-Cruyff-Arena stand der Sternstunde vom Vortag in Sachen Tempo, Dynamik und Atmosphäre in wenig nach. Nach den Treffern von Matthijs de Ligt (5.) und Flügelstürmer Hakim Ziyech (35.) wähnte sich Ajax schon im ersten Finale seit 23 Jahren. Lucas Moura (55./59./90.+6) als Ersatz des verletzten Superstars Harry Kane drehte aber das Spiel und verschaffte sich einen Platz in den Geschichtsbüchern des Wettbewerbs. (dpa)

