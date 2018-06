vor 53 Min.

Das sind die Stadien bei der Fußball-WM 2018 in Russland Sport

Im Luschniki-Stadion in Moskau findet bei der Fußball-WM 2018 unter anderem das Finale statt. Der WM-Auftakt von Deutschland gegen Mexiko ging in der Arena in die Hose.

WM 2018: An elf Spielorten dienen zwölf russische Fußball-Stadien als Austragungsorte der WM. Die einzelnen Spielstätten stellen wir Ihnen im Überblick vor.

Die Fußball-WM 2018 in Russland wird an elf Spielorten ausgetragen: Moskau, Sankt Petersburg, Sotschi, Kasan, Wolgograd, Nischni Nowgorod, Rostow am Don, Samara, Saransk, Jekaterinburg und Kaliningrad. Moskau ist der einzige Austragungsort, an dem gleich zwei Stadien stehen. In der russischen Hauptstadt findet mit dem Finale am 15. Juli auch der Kampf um den Weltmeister-Titel statt.

WM 2018: Das sind die Stadien im Überblick

Luzhniki-Stadion, Moskau

Das Luschniki-Stadion in Moskau ist das größte Stadion der WM 2018. Es bietet Platz für 81.000 Zuschauer. Sieben WM-Spiele finden hier statt, darunter auch Eröffnungsspiel und Finale. Die deutsche Nationalmannschaft trägt ihr erstes Gruppenspiel gegen Mexiko am 17. Juni im Luzhniki-Stadion aus.

Diese Spiele werden im Luschniki-Stadion in Moskau ausgetragen:

Donnerstag, 14. Juni 2018 um 17 Uhr: Russland – Saudi-Arabien

Sonntag, 17. Juni 2018 um 17 Uhr: Deutschland - Mexiko

Mittwoch, 20. Juni 2018 um 14 Uhr: Portugal - Marokko

Dienstag, 26. Juni 2018 um 16 Uhr: Dänemark - Frankreich

Sonntag, 1. Juli 2018 um 16 Uhr: Achtelfinale: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A

Mittwoch, 11. Juli 2018 um 20 Uhr: Halbfinale: Sieger VF 3 – Sieger VF 4

Sonntag, 15. Juli 2018 um 17 Uhr: Finale: Sieger HF 1 – Sieger HF 2

Spartak-Stadion, Moskau

Das Spartak-Stadion in Moskau, auch als Otkrytije-Arena bekannt, ist die Heimspielstätte des Fußballvereins Spartak Moskau. Es hat Platz für rund 45.000 Zuschauer. Vier Vorrundenspiele und ein Achtelfinal-Spiel werden in diesem Fußballstadion ausgetragen.

Diese Spiele werden im Spartak-Stadion in Moskau ausgetragen:

Samstag, 16. Juni 2018 um 15 Uhr : Argentinien - Island

Dienstag, 19. Juni 2018 um 17 Uhr: Polen - Senegal

Samstag, 23. Juni 2018 um 14 Uhr: Belgien - Tunesien

Mittwoch, 27. Juni 2018 um 20 Uhr: Serbien - Brasilien

Dienstag, 3. Juli 2018 um 20 Uhr: Achtelfinale: 1. Gruppe H – 2. Gruppe G

12 Bilder Das sind die Stadien für die WM 2018 in Russland Bild: Yuri Kochetkov/EPA

Sankt-Petersburg-Stadion

Sieben WM-Spiele finden im Stadion in Sankt Petersburg statt, 68.000 Zuschauer passen in den mehr als 800 Millionen Euro teuren Bau hinein.

Diese Spiele werden im Sankt-Petersburg-Stadion ausgetragen:

Freitag, 15. Juni 2018 um 17 Uhr: Marokko - Iran

Dienstag, 19. Juni 2018 um 20 Uhr: Russland – Ägypten

Freitag, 22. Juni 2018 um 14 Uhr: Brasilien - Costa Rica

Dienstag, 26. Juni 2018 um 20 Uhr: Nigeria - Argentinien

Dienstag, 3. Juli 2018 um 16 Uhr: Achtelfinale: 1. Gruppe F – 2. Gruppe E

Dienstag, 10. Juli 2018 um 20 Uhr: Halbfinale: Sieger VF 1 – Sieger VF 2

Samstag, 14. Juli 2018 um 16 Uhr: Spiel um Platz 3

Fischt-Olympiastadion, Sotschi

Das Olympiastadion am Austragungsort Sotschi, auch als Fischt-Stadion bekannt, bietet Platz für knapp 48.000 Fans. Sechs WM-Spiele finden dort statt, unter anderem Deutschlands zweites Gruppenspiel gegen Schweden am 23. Juni.

Diese Spiele werden im Fischt-Olympiastadion in Sotschi ausgetragen:

Freitag, 15. Juni 2018 um 20 Uhr: Portugal - Spanien

Montag, 18. Juni 2018 um 17 Uhr: Belgien - Panama

Samstag, 23. Juni 2018 um 17 Uhr: Deutschland - Schweden

Dienstag, 26. Juni 2018 um 16 Uhr: Australien - Peru

Samstag, 30. Juni 2018 um 20 Uhr: Achtelfinale: 1. Gruppe A – 2. Gruppe B

Samstag, 7. Juli 2018 um 20 Uhr: Viertelfinale: Sieger AF 3 – Sieger AF 4

Kasan-Arena

Das Fußballstadion in der russischen Stadt Kasan bietet Platz für etwa 45.000 Zuschauer. Die Arena ist das Heimstadion des Fußballvereins Rubin Kasan. Sechs WM-Spiele finden dort statt, unter anderem ein Achtel- und ein Viertelfinale. Auch das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am 27. Juni gegen Südkorea wird in der Kasan-Arena ausgetragen.

Diese Spiele werden in der Kasan-Arena ausgetragen:

Samstag, 16. Juni 2018 um 12 Uhr: Frankreich - Australien

Mittwoch, 20. Juni 2018 um 20 Uhr: Iran - Spanien

Sonntag, 24. Juni 2018 um 20 Uhr: Polen - Kolumbien

Mittwoch, 27. Juni 2018 um 16 Uhr: Deutschland - Südkorea

Samstag, 30. Juni 2018 um 16 Uhr: Achtelfinale: 1. Gruppe C – 2. Gruppe D

Freitag, 6. Juli 2018 um 20 Uhr: Viertelfinale: Sieger AF 5 – Sieger AF 6

Wolgograd-Arena

Das Fußballstadion in Wolgograd mit Platz für 45.000 Fans wurde extra für die WM 2018 gebaut. Kosten: gut 330 Millionen Euro. Vier Vorrunden-Spiele finden in der Wolgograd-Arena statt. Nach der Fußball-Weltmeisterschaft soll das Stadion zur Heimspielstätte des Klub FC Rotor Wolgograd werden.

Diese Spiele werden in der Wolgograd-Arena ausgetragen:

Montag, 18. Juni 2018 um 20 Uhr: Tunesien - England

Freitag, 22. Juni 2018 um 17 Uhr: Nigeria - Island

Montag, 25. Juni 2018 um 16 Uhr: Saudi-Arabien - Ägypten

Donnerstag, 28. Juni 2018 um 16 Uhr: Japan - Polen

Nischni-Nowgorod-Stadion

Im Westen Russlands liegt Nischni Nowgorod. Das dortige Fußballstadion, das extra für die WM 2018 gebaut wurde, bietet Platz für 45.000 Zuschauer. Während der Weltmeisterschaft werden dort sechs Spiele ausgetragen, unter anderem ein Achtel- und ein Viertelfinale.

Diese Spiele werden Nischni-Nowgorod-Stadion ausgetragen:

Montag, 18. Juni 2018 um 14 Uhr: Schweden - Südkorea

Donnerstag, 21. Juni 2018 um 20 Uhr: Argentinien - Kroatien

Sonntag, 24. Juni 2018 um 14 Uhr: England - Panama

Mittwoch, 27. Juni 2018 um 20 Uhr: Schweiz – Costa Rica

Sonntag, 1. Juli 2018 um 20 Uhr: Achtelfinale: 1. Gruppe D – 2. Gruppe C

Freitag, 6. Juli 2018 um 16 Uhr: Viertelfinale: Sieger AF 1 – AF 2

Rostow-Arena

Ein weiteres extra für die WM 2018 gebautes Stadion ist die Arena in Rostow am Don. 45.000 Zuschauer finden in der Heimspielstätte des Fußballclubs FK Rostow Platz. Während der Weltmeisterschaft finden hier vier Vorrundenspiele und ein Achtelfinale statt.

Diese Spiele werden in der Rostow-Arena ausgetragen:

Sonntag, 17. Juni 2018 um 20 Uhr: Brasilien – Schweiz

Mittwoch, 20. Juni 2018 um 17 Uhr: Uruguay – Saudi Arabien

Samstag, 23. Juni 2018 um 17 Uhr: Südkorea – Mexiko

Dienstag, 26. Juni 2018 um 20 Uhr: Island – Kroatien

Montag, 2. Juli 2018 um 20 Uhr: Achtelfinale: 1. Gruppe G – 2. Gruppe H

Samara-Arena

Die Kosmos-Arena in Samara, auch ganz einfach als Samara-Arena bekannt, hat Platz für 45.000 Fans. Auch dieses Stadion wurde extra für die WM 2018 in Russland gebaut. Kosten: etwa 285 Millionen Euro. Sechs Partien, darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale, werden am Spielort Samara ausgetragen.

Diese Spiele werden in der Kosmos-Arena in Samara ausgetragen:

Sonntag, 17. Juni 2018 um 14 Uhr: Costa Rica- Serbien

Donnerstag, 21. Juni 2018 um 14 Uhr: Dänemark - Australien

Montag, 25. Juni 2018 um 16 Uhr: Uruguay – Russland

Donnerstag, 28. Juni 2018 um 16 Uhr: Senegal - Kolumbien

Montag, 2. Juli 2018 um 16 Uhr: Achtelfinale: 1. Gruppe B – 2. Gruppe F

Samstag, 7. Juli 2018 um 16 Uhr: Viertelfinale: Sieger AF 7 – Sieger AF 8

Mordwinien-Arena, Saransk

Die Mordowia- oder Mordwinien-Arena im süd-westrussischen Saransk bietet Platz für knapp 45.000 Fußball-Fans. Für rund 210 Millionen Euro wurde auch dieses Stadion extra für die WM 2018 gebaut. Während der Weltmeisterschaft finden dort vier Vorrundenspiele statt.

Diese Spiele werden in der Mordwinien-Arena in Saransk ausgetragen:

Samstag, 16. Juni 2018 um 18 Uhr: Peru - Dänemark

Dienstag, 19. Juni 2018 um 14 Uhr: Kolumbien - Japan

Montag, 25. Juni 2018 um 20 Uhr: Iran - Portugal

Donnerstag, 28. Juni 2018 um 20 Uhr: Panama - Tunesien

Jekaterinburg-Arena/Zentralstadion

Das Zentralstadion in Jekaterinburg ist der zweitkleinste Austragungsort der WM 2018 in Russland. Nur knapp 36.000 Zuschauer finden hier Platz. Für die Weltmeisterschaft wurde die Arena komplett umgebaut, unter anderem wurde eine zusätzliche Stahltribüne hinter dem Tor errichtet, die unter freiem Himmel liegt. Nach der WM soll die Kapazität wieder zurückgebaut werden. Vier Vorrundenspiele werden im Zentralstadion in Jekaterinburg ausgetragen

Diese Spiele werden im Zentralstadion in Jekaterinburg ausgetragen:

Freitag, 15. Juni 2018 um 14 Uhr: Ägypten - Uruguay

Donnerstag, 21. Juni 2018 um 17 Uhr: Frankreich - Peru

Sonntag, 24. Juni 2018 um 17 Uhr: Japan - Senegal

Mittwoch, 27. Juni 2018 um 16 Uhr: Mexiko – Schweden

Kaliningrad-Stadion

Das kleinste Stadion der Fußballweltmeisterschaft in Russland steht in Kaliningrad. Auch dieser Austragungsort wurde extra für die WM 2018 gebaut. Ins Kaliningrad-Stadion, auch Arena Baltika genannt, passen lediglich 35.000 Zuschauer. Vier Vorrundenspiele finden dort statt.

Diese Spiele werden in der Kaliningrad-Arena ausgetragen:

Samstag, 16. Juni 2018 um 21 Uhr : Kroatien – Nigeria

Freitag, 22. Juni 2018 um 20 Uhr: Serbien - Schweiz

Montag, 25. Juni 2018 um 20 Uhr: Spanien - Marokko

Donnerstag, 28. Juni 2018 um 20 Uhr: England - Belgien (sli)

12 Bilder Das sind die Stadien für die WM 2018 in Russland Bild: Yuri Kochetkov/EPA

Themen Folgen