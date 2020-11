18.11.2020

Dennis Schröders Sprung an die Spitze

Nach einer erfolgreichen Saison wechselt Basketballprofi Dennis Schröder zu den LA Lakers. Er könnte damit das Erbe von Dirk Nowitzki antreten

Von Brigitte Mellert

Amerikanische Basketballstars scheinen in einer ganz eigenen Sphäre zu leben. In einer, die aus Glanz und Glamour und viel Verehrung besteht: Shaq, Magic oder Kobe Bryant – auch Nicht-Basketballfans können die Namen schnell den Stars der NBA, der amerikanischen Basketball-Liga, zuordnen. Sie sind die Gesichter der LA Lakers, dem berühmten Verein aus Los Angeles in knalligem Gelb und Lila. Farben, in denen man auch bald Dennis Schröder sehen wird. Der 27-Jährige aus Braunschweig wechselt von den Oklahoma City Thunder zum amtierenden NBA-Champion.

Wechseln wollte Dennis Schröder eigentlich nicht

Von Braunschweig über Atlanta und Oklahoma nach Los Angeles. Seit seinem Debüt in den USA 2013 ging es steil bergauf für den 27-Jährigen. Schröder kann damit nach Dirk Nowitzki, den die Amerikaner liebevoll „Dirkules“ nennen, als zweiter Deutscher die begehrte Trophäe im Basketball gewinnen.

Gerüchte gab es ja schon länger. Und das, obwohl der 27-Jährige, der in Oklahoma mit seiner Frau Ellen und den zwei kleinen Kindern lebt, immer wieder betont hatte, wie wohl er sich bei den Thunder fühlt. In den zwei Jahren spielte Schröder, der mit seinen markant im Dreieck blond gefärbten Haarsträhnen auf dem Platz ein wenig Extravaganz verbreitet, seine beste Saison. Er avancierte zum zweitbesten Bankspieler der Liga, dem „Sixth Man of the Year“. Wechseln wollte er eigentlich nicht – kurz vor Bekanntwerden des Deals sagte er noch in einem Podcast: „Ich wollte nie zu den Lakers, den Clippers oder den Teams, die bei meinem Agenten angerufen haben.“ Aber so ist es nun mal im amerikanischen Profi-Basketball: Sind sich zwei Klubs einig, wechseln die Spieler das Trikot. Ob sie wollen oder nicht.

NBA-Profi Dennis Schröder hat seine Wurzeln nicht vergessen

Für Dennis Schröder ist es ein wichtiger Schritt in seiner Karriere, wenn der Aufbauspieler mit Stars wie LeBron James und Anthony Davis um den Titel mitspielen wird. Neun Jahre, nachdem Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks dieses Kunststück gelungen ist. Lakers-Legende Magic Johnson ist begeistert. Über Twitter lobte er den Wechsel als Chance, wieder mit einem deutschen Spieler den Titel zu holen.

Wohlfühlen im Kreis der ganz Großen, im Glanz und Glamour wird sich Schröder wohl schnell. Diesen Schluss lassen zumindest die Bilder zu, die er seinen 1,4 Millionen Followern auf Instagram präsentiert. Schröder lässig an einen Sportwagen lehnend, Schröder in teurer Mode gekleidet. Aber auch Schröder als Ehemann und zweifacher Vater mit Sohn Dennis Jr. und seiner Tochter, die im Sommer auf die Welt gekommen ist.

Trotz Bling-Bling-Leben hat er seine Wurzeln nicht vergessen. Seit kurzem ist der NBA-Profi alleiniger Gesellschafter des Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig, wo er einst das Dribbeln lernte. Und wenn sein Engagement in der NBA es zulässt, ist er eine herausragende Stütze der deutschen Nationalmannschaft.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen