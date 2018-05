vor 28 Min.

Deontay Wilder vs. Anthony Joshua: Box-Kampf im Sommer 2018? Sport

Boxen der Spitzenklasse: Deontay Wilder will im Sommer 2018 gegen Anthony Joshua kämpfen. Es wäre ein Kampf um die Schwergewichts-Krone.

Deontay Wilder vs. Anthony Joshua: Noch gibt es keinen Termin

Beide Schwergewichts-Boxer sind ungeschlagen

Kommt der Kampf zustande, geht es um vier WM-Titel

Es könnte ein historischer Kampf werden: Box-Weltmeister Deontay Wilder (USA) will im Sommer 2018 gegen Dreifach-Champion Anthony Joshua (Großbritannien) kämpfen. Wilders Co-Manager Shelly Finkel verkündete in der britischen Tageszeitung The Telegraph die Bereitschaft zu sofortigen Verhandlungen mit der britischen Seite um Promoter Eddie Hearn.

Wilder ist Weltmeister des Boxverbands WBC. Joshua hält gleich drei WM-Gürtel der Verbände IBF, WBA und WBO (hier lesen Sie ein Porträt). Kommt der Kampf der beiden Schwergewichte zustande, dann geht es um alle vier WM-Gürtel der wichtigsten Boxverbände. Als unumstrittener Champion im Schwergewicht gilt, wer die Titel dieser vier großen Verbände auf sich vereinen kann.

Wilder vs. Joshua: Die Knockout-Männer

Wilder verteidigte Anfang März seinen Titel als Weltmeister des Verbandes WBC (zur Kampfbilanz). Gegen Luis Ortiz (Kuba) siegte er durch Knockout. Damit siegte er in 40 Kämpfen zum 40. Mal. Nur einmal beendete der Amerikaner seine Kämpfe nicht per Knockout.

Anthony Joshua (im Bild) feiert nach seinem Sieg über Joseph Parker seinen dritten WM-Titel. Bild: Nick Potts, dpa

Joshua errang Ende März seinen 21 Sieg in 21 Kämpfen (zur Kampfbilanz). Gegen Joseph Parker (Neuseeland) siegte er deutlich nach Punkten und sicherte sich den WBO-Titel. Für seinen Erfolg soll Joshua rund 17 Millionen Euro kassiert haben. Parkers Börse wird auf acht Millionen Euro geschätzt. Der Neuseeländer hatte vor allem das Ziel, als erster Boxer gegen den britischen Modellathleten nicht K.o. zu gehen - und erreichte dieses Ziel.

Wilder - Joshua live im Stream und TV?

Der Boxkampf zwischen Wilder und Joshua könnte im Londoner Wembley-Stadion stattfinden. Neben dem Termin und dem Ort ist auch noch unklar, welcher Sender das Duell live im Online-Stream und TV überträgt.

Neben dem Kampf im Sommer ist außerdem ein Rückkampf in den USA in der Diskussion. (AZ)

