Deontay Wilder vs. Anthony Joshua: Kampf-Termin steht fest

Deontay Wilder will 2019 gegen Anthony Joshua boxen. Doch erst muss Joshua gegen einen anderen Gegner ran. Was Sie jetzt wissen müssen.

Es könnte ein historischer Kampf werden: Box-Weltmeister Deontay Wilder (USA) will am 13. April 2019 gegen Dreifach-Champion Anthony Joshua (Großbritannien) kämpfen. Zuvor hatte es Unstimmigkeiten über den Termin gegeben. Auch drohte der Boxkampf ganz zu platzen. Nun aber soll es zum langerwarteten Duell zwischen Wilder und Joshua im Londoner Wembley-Stadion kommen.

Doch zuerst muss Joshua gegen einen anderen Gegner im Ring antreten. Der Verband WBA entschied, dass der Brite zunächst einen Pflichtkampf gegen den Russen Alexander Powetkin (34 Siege, 1 Niederlage; zur Kampfbilanz) austragen muss. Sonst werde er seinen WBA-Titel verlieren, hatte der Verband gedroht. Die WBA reagierte mit ihrer Entscheidung auf die aus ihrer Sicht zu langwierigen Verhandlungen zwischen Joshua und Wilder. Ein Termin für diesen "Vorkampf" zwischen Joshua und Powetkin gibt es auch schon: Die Kontrahenten sollen sich am 22. September 2018 - ebenfalls im Wembley-Stadion - gegenüber stehen.

Capacity for @anthonyfjoshua next fight on September 22 will be at 90,000 - we are expecting the April 13 capacity to be extended to over 100,000 #AJscominghome