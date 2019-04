vor 22 Min.

Deontay Wilder vs. Dominic Breazeale: Kampf im Mai 2019

Deontay Wilder und Dominic Breazeale boxen um den WM-Titel des Verbandes WBC. Hier finden Sie Infos zu Termin, Ausgangslage und Übertragung in Live-Stream und TV.

Deontay Wilder – Dominic Breazeale: Der Kampf-Termin steht fest

Es geht bei dem Boxkampf um den WM-Titel des Verbandes WBC

Alle Infos zum Fight sowie zu einem möglichen Live-Stream gibt es hier

Box-Weltmeister Deontay Wilder will seinen Titel verteidigen: Der US-Amerikaner Wilder trifft am Samstag, 18. Mai 2019, auf seinen Landsmann Dominic Breazeale. Der Kampf findet im Barclays-Center in New York (USA) statt.

Hier bekommen Sie Wissenswertes zu den beiden Kämpfern Wilder und Breazeale – inklusive Informationen zu einer möglichen Übertragung in Live-Stream und TV.

Deontay Wilder und Dominic Breazeale boxen um WM-Titel

Deontay Wilder ("The Bronze Bomber") ist Weltmeister des Boxverbands WBC. Der 33-Jährige verlor in seiner Profi-Karriere noch keinen Kampf. In 41 Kämpfen siegte Wilder 40 mal – davon 39 mal per Knockout (zur Kampfbilanz). Der letzte Kampf des Amerikaners im Dezember 2018 ging Unentschieden aus: Wilder und der Brite Tyson Fury hatten nach zwölf Runden dieselbe Punktzahl erreicht.

Dominic Breazeale ("Trouble") kann ebenfalls eine beeindruckende Bilanz vorweisen. Der 33-Jährige stieg 21 mal in den Ring – und entschied die Kämpfe 20 mal für sich (davon 19 mal per Knockout). Nur im Duell mit Dreifach-Weltmeister Anthony Joshua hatte Breazeale das Nachsehen und verlor im Juni 2016 durch technisches K.o.

Deontay Wilder – Dominic Breazeale: Boxen live im Stream und TV?

Der Kampf zwischen Wilder und Breazeale wird mutmaßlich live im Stream gezeigt – und möglicherweise auch im TV. Sobald es Informationen zur Übertragung gibt, erfahren Sie das an dieser Stelle. (AZ)

