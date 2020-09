16:08 Uhr

Der Augsburger Segler-Club hat einen neuen Steuermann

Johannes Ernicke ist neuer Präsident des ASC. Der 30-Jährige will mit seinem Team das Vereinsangebot am Ammersee erweitern.

Von Volker Göbner

„Es ist eigentlich gar nicht so schwer – man muss einfach machen“, sagt Johannes Ernicke auf die Frage, die er sich selbst stellt: Kann ein so junges Mitglied Präsident eines renommierten Segelvereins sein? Wo doch seine Vorgänger im Schnitt eher doppelt so alt waren. „Auf jeden Fall. Es ist eine Frage des Stils“, sagt der 30-Jährige. Sein Start beim Augsburger Segler-Club (ASC) verlief aber dennoch anders als geplant.

Die Wahl sollte Ende März stattfinden, doch Corona verhinderte die Mitgliederversammlung. Erst das Covid-19-Gesetz der Bundesregierung ermöglichte später eine Briefwahl – und mit 82 Prozent übertraf die Wahlbeteiligung alle bisherigen Präsenz-Versammlungen. Inzwischen hat der Klub digitale Tools eingerichtet, die dem neuen Vorstands-Team die Arbeit unter Corona-Bedingungen erleichtern.

Der Segelsport läuft unter entsprechenden Vorzeichen wieder. Auch der öffentliche Betrieb des Klub-Restaurants auf der Terrasse mit Blick auf den Ammersee ist wieder möglich. Nur Umkleiden und Duschen im Klubhaus sind noch geschlossen. Festivitäten sind nicht möglich und Regatten beschränken sich auf den sportlichen Teil.

Jugendarbeit kommt nach Lockdown schnell wieder in Gang

Die Suche für eine Nachfolge des bisherigen Vorsitzenden Max Trimolt, der nicht mehr antreten wollte, reicht bis ins vorige Jahr zurück. Nach mehreren Gesprächen hatte Ernicke sich entschlossen, zu kandidieren. „Mir war aber wichtig, ein ganzes Team aufzustellen“, erklärt er. Mit Fritz Klingl aus dem bisherigen Vorstand (jetzt stellvertretender Vorsitzender) suchte er ein Team, das den Klub nach Bootsklassen und Altersstruktur repräsentiert, aber auch zusammenpasst. Nach der Wahl – mit großer Zustimmung – packte das Team die neuen Aufgaben an.

Zunächst wurde ein Hygienekonzept aufgestellt. Um Regattaseglern eine Alternative zu abgesagten Terminen auswärts anzubieten, wurde eine neue Regatta-Serie mit fünf Events für die Mitglieder auf dem Heimatrevier ins Leben gerufen. Der Zuspruch bestätigt die Entscheidung. Die Jugendarbeit ist dank kleiner Trainingsgruppen nach dem Lockdown auch relativ schnell wieder in Gang gekommen. Damit sind die beiden Schwerpunkte des ASC umrissen: Neben der Jugendarbeit ein umfangreicher Terminkalender mit rund 15 Regatten, davon viele mit Ranglistenstatus für verschiedene Bootsklassen.

Der ASC zählt zu den aktivsten Segelvereinen Bayerns. Mit 550 Mitgliedern gehört er zu den zehn größten im Freistaat. Speziell für Erwachsene, die sich erst ans Regattasegeln wagen, möchte Ernicke Ausbildungsangebote schaffen, so auch neue Interessenten ansprechen. Mit den neuen Aufgaben hat er schon einiges gelernt: „Im Ehrenamt muss man Geduld haben und respektieren, dass die Leute noch etwas anderes zu tun haben.“

Der Ammersee ist das Lieblingsrevier von Johannes Ernicke

Spaß am Segelsport hat Johannes Ernicke schon von Kindesbeinen an. Er und seine Geschwister sind die dritte Generation der Familie im ASC. Als Kleinkind krabbelte er durchs Cockpit, als die Eltern mit einem Drachen vor Utting segelten. Später war er bei der Jugendwoche zum Ferienbeginn immer dabei, zuerst mit dem Jüngstenboot Optimist, dann als Jugendlicher in Co-Trainer-Funktion und irgendwann durfte er eine eigene Gruppe leiten. Als Vorschoter war er in vielen Klassen aktiv. Vor ein paar Jahren gehörte Ernicke auch zum Bundesliga-Kader des ASC. Der Ammersee ist sein Lieblingsrevier. „Hier kann man das sportliche Regattasegeln mit dem familiären Leben verbinden.“ Für die am See etablierten Bootsklassen gibt es meist mehrere Regattaserien in den hier beheimateten Klubs. Für die Drachen-Klasse, ein neun Meter langes Kielboot, sind es gleich fünf Ranglisten-Regatten. Ein solches Boot hat sich Ernicke selbst zugelegt.

Ähnlich vielfältig wie die Seglerkarriere ist Ernickes beruflicher Weg. Nach dem Abitur am Augsburger St. Anna-Gymnasium studierte er Maschinenbau in Karlsruhe und Lyon, war ein halbes Jahr für ein Praktikum in Shanghai. Nach den Abschlüssen in Deutschland und Frankreich absolvierte er eine MBA-Ausbildung. Ein Studium zum Patentanwalt in Augsburg rundete die Ausbildung 2016 ab. Seither ist er mit drei Geschwistern in der Anwaltskanzlei des Vaters in Augsburg tätig.

