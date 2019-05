00:03 Uhr

Der Bosz-Effekt bringt Bayer nach Europa

Mit dem letzten Akt springt Leverkusen doch noch von Platz vier. Das Argument Königsklasse soll nun vor allem die Jungstars zum Bleiben bewegen

Der Bosz-Effekt wirkte auf die Minute – nun hofft Bayer Leverkusen auf ein Superteam für die Champions League mit den Jungstars Julian Brandt und Kai Havertz. „Das ist nicht schlecht. Sie können jetzt ihre Qualitäten zeigen auf höchstem Niveau“, sagte Trainer Peter Bosz. Mit einer furiosen Aufholjagd in der zweiten Halbserie und einem fulminanten 5:1-Abschluss zum Saison-Ausklang bei Hertha BSC hat der Niederländer dem Werksclub völlig neue Perspektiven für die nahe Zukunft beschert. „Das tut unserem Club gut. Bei allem Talent, das wir haben: Wenn es um die Wurst geht, hat es oft nicht so geklappt. Diesmal haben wir dem großem Druck standgehalten“, sagte Rudi Völler erleichtert. Der Geschäftsführer Sport sieht in dem veränderten Spielstil unter dem ehemaligen BVB-Coach Bosz, der Bayer zu Jahresbeginn auf Rang neun übernommen hat, den „Schlüssel“ für die fast märchenhafte Auferstehung. „Er hat einen bisschen anderen Fußball und Julian Brandt auf einer anderen Position spielen lassen. Unser ganzes Spielgefüge hat sich dann verändert“, sagte Völler. Der 23 Jahre alte Brandt und das 19 Jahre alte Supertalent Kai Havertz waren auch diesmal die bestimmenden Spieler – nicht nur wegen ihrer Tore. Blieben die beiden Hochtalentierten nun auch in Leverkusen? Das ist zumindest die Hoffnung von Völler. Mit dem Hoffenheimer Kerem Demirbay steht ein namhafter Neuzugang jedenfalls schon fest. (dpa)

Tore: 0:1 Havertz (28.), 1:1 Lazaro (34.), 1:2 Alario (38.), 1:3 Brandt (54.), 1:4 Alario (72.), 1:5 Alario (88.) Zuschauer: 59287

Themen Folgen