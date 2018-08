Der Zeitplan der Leichtathletik-EM 2018 im Überblick

vor 50 Min.

Bei der Leichtathletik-EM 2018 messen sich die Sportler in 24 Disziplinen in Berlin. Den Zeitplan im Überblick gibt es bei uns.

Die Leichtathletik-EM 2018 in Berlin hat heute begonnen. 24 Wettkämpfe werden ausgetragen. Wann findet welche Disziplin statt? Hier finden Sie den Zeitplan.

Die Leichtathletik-Europameisterschaft hat heute begonnen und geht bis zum 12. August. Kugelstoßen, Hochsprung, Marathonlauf und Co. stehen auf dem Programm: Bei der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin messen sich die Teilnehmer insgesamt in 24 Disziplinen. Lauf-, Sprung- und Wurf-Wettkämpfe stehen an, ebenso wie Mehrkampf- und Straßendisziplinen.

Wann welche Wettkämpfe ausgetragen werden, können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Leichtathletik-EM 2018: Zeitplan für Montag, 6. August 2018

16.05 Uhr: Hammerwurf Männer (Qualifikation A)

16.30 Uhr: 100 Meter Männer (Runde 1)

16.35 Uhr: Weitsprung Männer (Qualifikation)

17.05 Uhr: 400 Meter Hürden Männer (Runde 1)

17.30 Uhr: Hammerwurf Männer (Qualifikation B)

17.35 Uhr: Kugelstoßen Männer (Qualifikation A)

17.45 Uhr: 100 Meter Frauen (Runde 1)

18.55 Uhr: Kugelstoßen Männer (Qualifikation B)

Leichtathletik-EM 2018: Zeitplan für Dienstag, 7. August 2018

Vormittag-Session

8.35 Uhr: 50 Kilometer Gehen Männer (Finale)

8.35 Uhr: 50 Kilometer Gehen Frauen (Finale)

9.30 Uhr: 100 Meter Männer (Zehnkampf)

9.40 Uhr: Diskuswurf Männer (Qualifikation A)

10.00 Uhr: 400 Meter Hürden Frauen (Runde 1)

10.10 Uhr: Kugelstoßen Frauen (Qualifikation)

10.30 Uhr: Weitsprung Männer (Zehnkampf )

10.35 Uhr: 400 Meter Männer (Runde 1)

11.05 Uhr: 800 Meter Frauen (Runde 1)

11.10 Uhr: Diskuswurf Männer (Qualifikation B)

11.40 Uhr: 3000 Meter Hindernis Männer (Runde 1)

11.50 Uhr: Kugelstoßen Männer (Zehnkampf)

Abend-Session

18.30 Uhr: Hochsprung Männer (Zehnkampf)

18.45 Uhr: Hammerwurf Männer (Finale)

19.05 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Qualifikation)

19.05 Uhr: 100 Meter Frauen (Halbfinale)

19.30 Uhr: 100 Meter Männer (Halbfinale)

19.55 Uhr: 400 Meter Hürden Männer (Halbfinale)

20.20 Uhr: 10.000 Meter Männer (Finale)

20.33 Uhr: Kugelstoßen Männer (Finale)

21.00 Uhr: 400 Meter Männer (Zehnkampf)

21.30 Uhr: 100 Meter Frauen (Finale)

21.50 Uhr: 100 Meter Männer (Finale)

Leichtathletik-EM 2018: Zeitplan für Mittwoch, 8. August 2018

Vormittag-Session

9.35 Uhr: 110 Meter Hürden Männer (Zehnkampf )

10.10 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen (Runde 1)

10.20 Uhr: Diskuswurf Männer (Zehnkampf A)

10.50 Uhr: 200 MeterMänner (Runde 1)

11.05 Uhr: Dreisprung Frauen (Qualifikation)

11.30 Uhr: 400 Meter Frauen (Runde 1)

11.40 Uhr: Diskuswurf Männer (Zehnkampf B)

12.00 Uhr: Stabhochsprung Männer (Zehnkampf A)

12.05 Uhr: 1500 MeterMänner (Runde 1)

13.00 Uhr: Speerwurf Männer (Qualifikation A)

13.15 Uhr: Stabhochsprung Männer (Zehnkampf B)

14.25 Uhr: Speerwurf Männer (Qualifikation B)

Abend-Session

17.50 Uhr: Speerwurf Männer (Zehnkampf A)

18.25 Uhr: Hochsprung Frauen (Qualifikation)

19.00 Uhr: Speerwurf Männer (Zehnkampf B)

19.10 Uhr: 400 Meter Hürden Frauen (Halbfinale)

19.35 Uhr: 400 Meter Männer (Halbfinale)

19.45 Uhr: Weitsprung Männer (Finale)

20.00 Uhr: 800 Meter Frauen (Halbfinale)

20.15 Uhr: Kugelstoßen Frauen (Finale)

20.20 Uhr: 200 Meter Männer (Halbfinale)

20.25 Uhr: Diskuswurf Männer (Finale)

20.45 Uhr: 10.000 Meter Frauen (Finale)

21.35 Uhr: 1500 Meter Männer (Zehnkampf)

Leichtathletik-EM 2018: Zeitplan für Donnerstag, 9. August 2018

Vormittag-Session

9.30 Uhr: Diskuswurf Frauen (Qualifikation A)

10.00 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen (Siebenkampf)

10.30 Uhr: Weitsprung Frauen (Qualifikation)

10.50 Uhr: Hochsprung Frauen (Siebenkampf)

10.55 Uhr: 110 Meter Hürden Männer (Runde 1)

11.00 Uhr: Diskuswurf Frauen (Qualifikation B)

11.30 Uhr: 800 Meter Männer (Runde 1)

12.30 Uhr: Speerwurf Frauen (Qualifikation A)

14.00 Uhr: Speerwurf Frauen (Qualifikation B)

Abend-Session

19.15 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Finale)

19.20 Uhr: Kugelstoßen Frauen (Siebenkampf)

19.25 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen (Halbfinale)

19.45 Uhr: Hochsprung Männer (Qualifikation)

19.50 Uhr: 400 Meter Frauen (Halbfinale)

20.15 Uhr: 400 Meter Hürden Männer (Finale)

20.22 Uhr: Speerwurf Männer (Finale)

20.30 Uhr: 200 Meter Frauen (Siebenkampf)

21.00 Uhr: 200 Meter Männer (Finale)

21.20 Uhr: 3000 Meter Hindernis Männer (Finale)

21.50 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen (Finale)

Leichtathletik-EM 2018: Zeitplan für Freitag, 10. August 2018

Vormittag-Session

10.00 Uhr: Hammerwurf Frauen (Qualifikation A)

10.50 Uhr: Weitsprung Frauen (Siebenkampf)

11.15 Uhr: Stabhochsprung Männer (Qualifikation)

11.25 Uhr: 200 Meter Frauen (Runde 1)

11.30 Uhr: Hammerwurf Frauen (Qualifikation B)

12.00 Uhr: 1.500 Meter Frauen (Runde 1)

12.25 Uhr: 3.000 Meter Hindernis Frauen (Runde 1)

12.40 Uhr: Dreisprung Männer (Qualifikation)

12.50 Uhr: Speerwurf Frauen (Siebenkampf A)

13.05 Uhr: 4x400 Meter Männer (Runde 1)

13.40 Uhr: 4x400 Meter Frauen (Runde 1)

14.05 Uhr: Speerwurf Frauen (Siebenkampf B)

Abend-Session

19.10 Uhr: 110 Meter Hürden Männer (Halbfinale)

19.20 Uhr: Hochsprung Frauen (Finale)

19.35 Uhr: 800 Meter Frauen (Halbfinale)

19.55 Uhr: 200 Meter Frauen (Halbfinale)

20.10 Uhr: Dreisprung Frauen (Finale)

20.20 Uhr: 800 Meter Frauen (Siebenkampf)

20.25 Uhr: Speerwurf Frauen (Finale)

20.50 Uhr: 400 Meter Hürden Frauen (Finale)

21.05 Uhr: 400 Meter Männer (Finale)

21.20 Uhr: 800 Meter Frauen (Finale)

21.35 Uhr: 110 Meter Hürden Männer (Finale)

21.50 Uhr: 1.500 Meter Männer (Finale)

Leichtathletik-EM 2018: Zeitplan für Samstag, 11. August 2018

Vormittag-Session

9.05 Uhr: 20 Kilometer Gehen Frauen (Finale)

10.55 Uhr: 20 Kilometer Gehen Männer (Finale)

Abend-Session

20.00 Uhr: Hochsprung Männer (Finale)

20.05 Uhr: Weitsprung Frauen (Finale)

20.20 Uhr: 400 Meter Frauen (Finale)

20.25 Uhr: Diskuswurf Frauen (Finale)

20.35 Uhr: 800 Meter Männer (Finale)

20.50 Uhr: 200 Meter Frauen (Finale)

21.00 Uhr: 5000 Meter Männer Finale

21.30 Uhr: 4x400 Meter Männer (Finale)

21.50 Uhr: 4x400 Meter Frauen (Finale)

Leichtathletik-EM 2018: Zeitplan für Sonntag, 12. August 2018

Vormittag-Session

9.05 Uhr: Marathon Frauen (Finale)

10.00 Uhr: Marathon Männer (Finale)

Abend-Session

19.10 Uhr: Stabhochsprung Männer (Finale)

19.30 Uhr: Hammerwurf Frauen (Finale)

19.30 Uhr: 4x100 Meter Frauen (Runde 1)

19.50 Uhr: 4x100 Meter Männer (Runde 1)

20.05 Uhr: Dreisprung Männer (Finale)

20.15 Uhr: 3000 Meter Hindernis Frauen (Finale)

20.35 Uhr: 1500 Meter Frauen (Finale)

20.55 Uhr: 5000 Meter Frauen (Finale)

21.20 Uhr: 4x100 Meter Frauen (Finale)

21.35 Uhr: 4x100 Meter Männer (Finale)

Wo Sie die Leichtathletik-EM 2018 live im TV und im Stream verfolgen können, finden Sie hier. (sli)

