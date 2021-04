vor 32 Min.

Der seltene Fall, wenn aus Sportlern Politiker werden

Plus Wechsel aus dem Sport in die Politik sind selten. Bei den kommenden Wahlen versuchen zwei Neulinge ihr Glück. Beide feierten einst große Erfolge.

Von Andreas Kornes

Wenn Claudia Pechstein etwas in ihrem Leben gelernt hat, dann ist es Beharrlichkeit. Jahrelang kämpfte sie verbissen um Wiedergutmachung für eine Dopingsperre, die ihres Erachtens unberechtigt gewesen war. Mit knapp 50 Jahren ist sie noch immer eine der besten Eisschnellläuferinnen Deutschlands und peilt im kommenden Februar die Teilnahme an ihren achten Olympischen Spiele an. Das sagt zum einen etwas über den Zustand des deutschen Eisschnelllaufs aus, zum anderen aber eben auch über die Qualitäten dieser Frau. Sie hat einfach nie aufgegeben.

