vor 27 Min.

Deutsche Nationalmannschaft: Trainingsspiel heute live in Free-TV & Stream

Assistenztrainer Marcus Sorg leitete in Venlo das DFB-Training. Deutsche Nationalmannschaft: Trainingsspiel heute live in Free-TV & Stream

Deutschland gegen Deutschland: So lautet die Partie, die heute erstmals Fans der Nationalmannschaft live in TV und Stream verfolgen können. Und das gratis und umsonst im Free-TV und Live-Stream. Wir sagen, so Sie die DFB-Elf im Trainingspiel sehen können.

Heute am frühen Abend können Fans der deutschen Nationalmannschaft ein Trainingsspiel der DFB-Elf live in TV und Live-Stream sehen. Es handelt sich dabei um eine TV-Premiere. Wir verraten, wo Sie das Spiel von Deutschlands Profi-Kickern live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können.

Dass ein Trainingsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft übertragen wurde, gab es bisher noch nie. Hintergrund soll sein, dass der DFB das wohl etwas gestörte Verhältnis der "Mannschaft" zu ihren Fans kitten will. Ob dies durch ein belangloses Trainingsspielchen gelingt, bleibt abzuwarten.

Update: Zuletzt war nicht ganz klar, ob der DFB das Spiel einer öffentlichen Trainingseinheit opfert. Jetzt scheint es klar zu sein: Es gibt kein internes Testspiel, sondern lediglich eine Übungseinheit, die man live verfolgen kann. Ob das die Fans wieder näher an die Mannschaft bringt?

Deutschland gegen Deutschland: So läuft das Spiel

Beim internen Trainingskick des DFB-Teams geht es nicht über 90 Minuten, sondern über zweimal 30 Minuten. Motto ist übrigens "DFB Hautnah". Die Partie soll die Generalprobe werden für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland am 8. Juni 2019 und gegen Estland am 11. Juni. Das Spiel von Deutschland kann man nicht nur live im Free-TV verfolgen, sondern auch im Stadion in Aachen, dem Tivoli. Auch hier ist der Eintritt kostenlos, damit die Fans wieder näher an die deutsche Nationalmannschaft heranrücken können.

Deutsche Nationalmannschaft: Trainingsspiel heute live in Free-TV bzw. Fernsehen

Trainingsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch, 5. Juni 2019

Anpfiff: 17.30 Uhr (MEZ) in Aachen

Übertragung live in TV, Fernsehen: auf Nitro (Moderator ist Thomas Wagner, Kommentator Marco Hagemann mit Steffen Freund)

DFB-Team: Deutschland online im Live-Stream sehen

Das Trainingsspiel ist auch im Live-Stream zu sehen und zwar auf TV Now. Der Sender kostet nach einem Gratis-Monat 4,99 Euro monatlich.

Kostenlos im Live-Stream kann man das Spiel auch auf der Seite der deutschen Nationalmannschaft im DFB-TV sehen.

Deutschland vor EM-Qualifikationsspielen gegen Estland und Weißrussland

Wirklich wichtig wird es für Jogi Löw und seine Spieler aber erst gegen Weißrussland am 8. Juni 2019 und gegen Estland am 11. Juni. Dann stehen nämlich die nächsten Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft an.

Themen Folgen