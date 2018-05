vor 40 Min.

Deutsche Note im Champions-League-Finale Sport

Trotz des Halbfinal-Ausscheidens des FC Bayern München ist der deutsche Fußball am Samstag (20.

45 Uhr) im Champions-League-Endspiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid gut vertreten.

In LFC-Trainer Jürgen Klopp kann erstmals seit Jupp Heynckes 1998 sogar wieder ein deutscher Coach mit einem ausländischen Verein die Königsklasse gewinnen. Dazu dürften in Liverpools Keeper Loris Karius und Real-Star Toni Kroos zwei deutsche Profis auf dem Rasen stehen. Ob Emre Can nach langer Verletzungspause wieder dem Liverpool-Kader angehört, ist noch fraglich.

Deutsche Auslandstrainer in Champions-League-Endspielen:

Name Jahr Verein Gegner Ergebnis Jupp Heynckes 1998 Real Madrid Juventus Turin 1:0 Jürgen Klopp 2018 FC Liverpool Real Madrid

Name Jahr Verein Gegner Ergebnis Rudi Völler 1993 Olympique Marseille AC Mailand 1:0 Bodo Illgner 1998 Real Madrid Juv. Turin 1:0 Dietmar Hamann 2005 FC Liverpool AC Mailand 3:2 i.E. Jens Lehmann 2006 FC Arsenal FC Barcelona 1:2 Michael Ballack 2008 FC Chelsea Man United 5:6 i.E. Sami Khedira 2014 Real Madrid Atl. Madrid 4:1 n.V. Marc-André ter Stegen 2015 FC Barcelona Juventus Turin 3:1 Toni Kroos 2016 Real Madrid Atlético Madrid 5:3 i.E. Toni Kroos (Real) und Sami Khedira (Juventus) 2017 Real Madrid Juventus Turin 4:1 Toni Kroos (Real), Loris Karius und evtl. Emre Can * (beide Liverpool) 2018 Real Madrid FC Liverpool

Deutsche Auslandsprofis in Champions-League-Endspielen:

Name Jahr Verein Gegner Ergebnis Jupp Heynckes 1998 Real Madrid Juventus Turin 1:0 Jürgen Klopp 2018 FC Liverpool Real Madrid

Name Jahr Verein Gegner Ergebnis Rudi Völler 1993 Olympique Marseille AC Mailand 1:0 Bodo Illgner 1998 Real Madrid Juv. Turin 1:0 Dietmar Hamann 2005 FC Liverpool AC Mailand 3:2 i.E. Jens Lehmann 2006 FC Arsenal FC Barcelona 1:2 Michael Ballack 2008 FC Chelsea Man United 5:6 i.E. Sami Khedira 2014 Real Madrid Atl. Madrid 4:1 n.V. Marc-André ter Stegen 2015 FC Barcelona Juventus Turin 3:1 Toni Kroos 2016 Real Madrid Atlético Madrid 5:3 i.E. Toni Kroos (Real) und Sami Khedira (Juventus) 2017 Real Madrid Juventus Turin 4:1 Toni Kroos (Real), Loris Karius und evtl. Emre Can * (beide Liverpool) 2018 Real Madrid FC Liverpool

* Can hat wegen Rückenbeschwerden seit Mitte März nicht mehr für Liverpool gespielt. (dpa)

Themen Folgen