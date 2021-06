Uli Hoeneß offen für Beratertätigkeit beim DFB

Der langjährige Bayern-Boss Uli Hoeneß kann sich eine Beratertätigkeit für den kriselnden Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorstellen.

"Wenn man uns als Berater braucht, wäre das eine neue Situation. Zuerst muss aber der DFB sagen, was sie wollen und dann sehen wir weiter", sagte Hoeneß in der am 27. Mai von RTL aufgezeichneten "Nacht der Legenden" aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, wo zehn weitere Persönlichkeiten in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen wurden. Die Ausstrahlung der Sendung ist für den 2. Juni (23.20 Uhr) geplant.

Hoeneß fühlte sich "sehr geehrt", dass er von seinem früheren Nationalmannschaftskollegen Berti Vogts gar erneut als nächster DFB-Präsident vorgeschlagen wurde ("Uli weiß genau, wie ein Präsident handeln muss"). Allerdings müsse laut Hoeneß an vorderster Front jemand sein, der "jung und dynamisch" ist.

