07:54 Uhr

Deutschland - Argentinien: So sehen Sie die Partie heute live im TV & Stream

Deutschland empfängt Argentinien heute am Mittwoch, 9. Oktober 2019, zum Testspiel in Dortmund. Wir verraten, wie Fußball-Fans das Länderspiel live im Free TV oder online im Live-Stream verfolgen können.

Heute steht das Testspielt zwischen Argentinien und Deutschland an. Die Südamerikaner reisen ohne Fußballstar Lionel Messi in den Dortmunder Signal Iduna Park. Die deutsche Nationalelf will sich mit diesem Spiel schon einmal für den 8. Spieltag der EM-Qualifikationsrunde am Wochenende (EM-Quali vs. Estland, 13.10.2019) warmspielen. Fans zu Hause können das Spiel Deutschland gegen Argentinien im Fernsehen verfolgen, denn RTL überträgt die Partie im Fernsehen (Free TV) sowie online im Live-Stream auf RTL now. Das Spiel wird weder auf SKY noch auf DAZN live übertragen.

Fußball-Länderspiel heute live im TV & Stream: Deutschland vs. Argentinien

Anpfiff: 20.45 Uhr

Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr

TV-Sender: RTL

Live-Stream: RTL now

Fans sehen Deutschland gegen Argentinien live im Free TV auf RTL, nicht mehr wie gewohnt im ZDF. SKY sendet ebenfalls keine Live-Übertragung. Online zeigt RTL now einen Live-Stream des Spiels, zu dem man sich jedoch anmelden muss. DAZN zeigt die TV-Übertragung nicht live, sondern erst in der Wiederholung. Einen kostenfreien Live-Stream oder Gratis-Stream ohne Anmeldung wird es von der Begegnung Deutschland vs. Argentinien also nicht geben.

Heute live Nationalelf gegen Argentinien: Löw gibt Neuen eine Chance

Im Freundschaftsspiel in Dortmund werden drei Fußballprofis Ihr Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gegeben. Niklas Stark (Hertha BSC), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) und Luca Waldschmidt (SC Freiburg) verstärken die verletzungsgeschwächte Nationalelf von Jogi Löw. In der Vergangenheit musste sich Deutschland Argentinien bereits zehn Mal geschlagen geben, die Deutschen triumphierten nur in sieben Partien über die Südamerikaner. Fünf Spiele endeten unentschieden. 2014 machte das Tor von Mario Götze Deutschland zum Fußball-Weltmeister und zum Sieger gegen die argentinische Nationalmannschaft um Lionel Messi.

Argentinien geht geschwächt ins Testspiel gegen Deutschland

Die Südamerikaner müssen am 9. Oktober auf ihren Torschützenkönig verzichten: Weltfußballer Lionel Messi leistet eine dreimonatige Spielsperre ab, die während des Copa America im Juli gegen ihn verhängt wurde. Sein Begnadigungsantrag für das Spiel gegen Deutschland wurde vom Dachverband abgelehnt. Die deutsche Nationalmannschaft hofft auf einen Sieg gegen Argentinien, wie das Länderspiel ausgehen wird, erfahren Zuschauer am 9. Oktober live im Fernsehen und Free-TV, aber auch online im Live-Stream.

